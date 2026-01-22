0 800 307 555
ПриватБанк безкоштовно доставлятиме картки по Україні та за кордон — терміни

Фінтех і Картки
216
Картки по Україні та за кордон від Приватбанку
Доставка карток клієнтам банку як Україною, так і за кордон буде безкоштовною протягом всього 2026 року.
Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Як замовити

Замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу дуже просто:
  • оформити заявку вкілька кліків у Приват24
  • отримати картку у відділенні або поштоматі Нової Пошти по Україні
  • через Нову Пошту або Укрпошту на будь-яку адресу в понад 60 країну світу.
Найчастіше клієнти замовляють доставку карток по Україні — мешканці Києва, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Вінницької областей.
За кордоном картки ПриватБанку з доставкою у 2025 отримали майже 150 тисяч українців.
Найбільше замовляють доставку карток ПриватБанку до Польщі, Німеччини, Чехії, США, Великобританії, Франції та Іспанії.
Раніше Finance.ua писав, що з 1 січня 2026 року ПриватБанк запускає масштабні зміни на ринку банківського обслуговування підприємців.
Нова тарифна модель для ФОПів фактично скасовує щомісячну абонплату для активних підприємців і суттєво знижує ключові комісії.
Якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 грн на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 грн.
Банк повністю скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування.

Довідка Finance.ua:

  • Раніше йшлося про те, що ПриватБанк збільшив кредитний ліміт за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» до 11,5 млрд грн та продовжила строк її дії до 2046 року.
