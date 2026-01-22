ПриватБанк безкоштовно доставлятиме картки по Україні та за кордон — терміни Сьогодні 15:00 — Фінтех і Картки

Картки по Україні та за кордон від Приватбанку

Доставка карток клієнтам банку як Україною, так і за кордон буде безкоштовною протягом всього 2026 року.

Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Як замовити

Замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу дуже просто:

оформити заявку вкілька кліків у Приват24

отримати картку у відділенні або поштоматі Нової Пошти по Україні

через Нову Пошту або Укрпошту на будь-яку адресу в понад 60 країну світу.

Найчастіше клієнти замовляють доставку карток по Україні — мешканці Києва, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Вінницької областей.

За кордоном картки ПриватБанку з доставкою у 2025 отримали майже 150 тисяч українців.

Найбільше замовляють доставку карток ПриватБанку до Польщі, Німеччини, Чехії, США, Великобританії, Франції та Іспанії.

Раніше Finance.ua писав, що з 1 січня 2026 року ПриватБанк запускає масштабні зміни на ринку банківського обслуговування підприємців.

Нова тарифна модель для ФОПів фактично скасовує щомісячну підприємців і суттєво знижує ключові комісії. Нова тарифна модель для ФОПів фактично абонплату для активних підприємців і суттєво знижує ключові комісії.

Якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 грн на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 грн.

Банк повністю скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування.

