«Армія відновлення»: у Мінекономіки розповіли деталі програми — Finance.ua

«Армія відновлення»: у Мінекономіки розповіли деталі програми Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Уряд запропонував механізм залучення всіх, хто тимчасово втратив роботу, до «Армії відновлення» країни через виконання ними суспільно корисних робіт, які будуть оплачені щонайменше на рівні мінімальної заробітної плати.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Що таке «Армія відновлення»

На сьогодні ми маємо дві армії: одна захищає Україну на фронті, інша — працює. І всі ті, хто своєю працею також наближають нашу Перемогу, складають «Армію відновлення». Люди, які з різних причин залишились зараз без роботи, зможуть долучитись до цієї армії через виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни.

Це не означає, що людина, яка прийшла до центру зайнятості, одразу буде залучена до таких робіт. Перші 30 днів в статусі безробітного їй шукають роботу за її спеціальністю. Лише якщо за цей час людині не вдалось знайти роботу, підходящою роботою для неї буде вважатися будь-яка, яка не потребує кваліфікації, професійної підготовки.

Також такій людині можуть запропонувати роботу, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці.

Тобто безробітних не обов’язково будуть залучати до таких робіт.

Інфографіка: Мінекономіки

Хто може бути залучений до суспільно корисних робіт

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану.

Тому разом з офіційно зареєстрованими безробітними на таких роботах можуть працювати:

незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;

працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, — у порядку переведення;

особи, зайняті в особистому селянському господарстві;

студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

Чи можна відмовитись від таких робіт

Відповідно до статті 43 Конституції України використання примусової праці забороняється.

В той же час, згідно з Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, відмова від виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану є підставою для припинення центром зайнятості реєстрації безробітного та відповідно скасування права отримання виплат за цим видом страхування.

Виплата допомоги по безробіттю призупиняється на період участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру або в умовах воєнного стану — у суспільно корисних роботах, і поновлюється після припинення участі безробітного у таких роботах.

Яку зарплату платитимуть

Оплата за такі роботи здійснюватиметься державою на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 грн. При цьому місцева влада за рахунок коштів обласного бюджету може збільшити оплату за таку роботу — співфінансування може бути і 50% на 50%, і 60% на 40%.

Довідка Finance.ua

безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

про те, що безробітних залучатимуть до громадських робіт, перший віце-прем’єр-міністр економіки України Юлія Свириденко заявляла ще у червні. Тоді вона казала, що спочатку в центрах зайнятості людям пропонуватимуть наявні вакансії, які відповідатимуть їхнім умінням, навичкам та професії. Якщо таких не буде — запропонують громадські роботи.



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