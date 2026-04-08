Місце для вашої реклами

Українці на другому місці в заснуванні компаній в Чехії

2025 року в Чехії було засновано 2206 компаній, які перебувають у винятковій власності українців, що на 50% більше у порівнянні з 2021 року.
Про це свідчать дані аналізу, наданого ČTK компанією CRIF — Czech Credit Bureau, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.
Загалом іноземці становлять 20% серед власників нових компаній, найчастіше це громадяни України та Словаччини.
Торік у Чехії було створено 32 380 компаній із власником лише з однієї країни. 80% із них повністю належали громадянам Чехії.
Власниками 20% стали громадяни з інших країн.
Другу за величиною частку склали фірми з власниками з України. Таких компаній було засновано 2206, що становить 7% усіх нових компаній.
Компаній, що на 100% належать словакам, на чеський ринок вийшло 1528 — близько 5% від загальної кількості.
Серед власників закладених компаній переважають громадяни країн ЄС та Великої Британії.
Також зустрічаються фірми, що належать вихідцям із росії. Їхнє число скоротилося з 331 у 2018 р. до 181 минулого року. На ринок їх вийшло на 45% менше. Торік на ринок також вийшло 159 фірм, що на 100% належать громадянам В’єтнаму.
Нагадаємо, українці становлять 10% робочої сили у будівельній сфері Чехії, запобігаючи погіршенню кадрової кризи. Їхній від’їзд після війни ускладнить ситуацію, але також відкриє можливості для чеських компаній в Україні.
Також ми писали, що іноземці можуть подати заявку на громадянство та отримання чеського паспорта лише після безперервного проживання в країні на законних підставах.
Претендувати на громадянство Чехії можна після проживання на території країни протягом не менше ніж 10 років і за спрощеною натуралізацією.
Отримати громадянство Чехії шляхом натуралізації можуть іноземці зі статусом постійного резидента. Основні вимоги до строку проживання такі:
  • 5 років — для осіб із посвідкою на постійне проживання (ПМП);
  • 10 років — для тих, хто більшу частину часу перебував у країні з тимчасовою посвідкою на проживання (ПНП);
  • 3 роки — для громадян ЄС після отримання ПМП.
Раніше Finance.ua писав про те, скільки котує жити в Празі. Про це йдеться у статті — Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду
Тетяна Берегова
Місце для вашої реклами
