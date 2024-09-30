«Нова пошта» розширила мережу в одній з європейських країн — Finance.ua

«Нова пошта» розширила мережу в одній з європейських країн
«Нова пошта» розширила свою мережу в Іспанії та відкрила ще 5 нових відділень.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Тож тепер клієнти компанії можуть скористатися послугами 6 відділень в іспанських містах: Барселона, Валенсія, Аліканте, Торрев’єха, Малага.
Адреси нових відділень:
- Барселона, відділення № 3 — вантажне до 1000 кг,
- Валенсія, поштове до 30 кг,
- Аліканте, поштове до 30 кг,
- Торрев’єха, поштове до 30 кг,
- Малага, поштове до 30 кг.
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Зазначається, що «Нова пошта» пропонує також доставку у понад 13 000 пунктів видачі посилок та 1 350 поштоматів по всій Іспанії.
Терміни доставки з України до Іспанії становлять від 5 робочих днів, а між містами Іспанії та країнами Європи — від 1 дня.
Також у «Новій пошті анонсували невдовзі відкриття нових відділень у Барселоні та Бенідормі.
Довідка Finance.ua:
- «Нова пошта» вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.
- На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділення у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.
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