«Нова пошта» розширила мережу в одній з європейських країн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Нова пошта» розширила мережу в одній з європейських країн

Світ
22
«Нова пошта» розширила мережу в одній з європейських країн
«Нова пошта» розширила мережу в одній з європейських країн
«Нова пошта» розширила свою мережу в Іспанії та відкрила ще 5 нових відділень.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Тож тепер клієнти компанії можуть скористатися послугами 6 відділень в іспанських містах: Барселона, Валенсія, Аліканте, Торрев’єха, Малага.
Адреси нових відділень:
  • Барселона, відділення № 3 — вантажне до 1000 кг,
  • Валенсія, поштове до 30 кг,
  • Аліканте, поштове до 30 кг,
  • Торрев’єха, поштове до 30 кг,
  • Малага, поштове до 30 кг.
Читайте також
Зазначається, що «Нова пошта» пропонує також доставку у понад 13 000 пунктів видачі посилок та 1 350 поштоматів по всій Іспанії.
Терміни доставки з України до Іспанії становлять від 5 робочих днів, а між містами Іспанії та країнами Європи — від 1 дня.
Також у «Новій пошті анонсували невдовзі відкриття нових відділень у Барселоні та Бенідормі.

Довідка Finance.ua:

  • «Нова пошта» вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.
  • На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділення у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.