«Нова пошта» розширила мережу в одній з європейських країн — Finance.ua

«Нова пошта» розширила мережу в одній з європейських країн Сьогодні 11:50 — Світ

«Нова пошта» розширила мережу в одній з європейських країн

«Нова пошта» розширила свою мережу в Іспанії та відкрила ще 5 нових відділень.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Тож тепер клієнти компанії можуть скористатися послугами 6 відділень в іспанських містах: Барселона, Валенсія, Аліканте, Торрев’єха, Малага.

Адреси нових відділень:

Барселона, відділення № 3 — вантажне до 1000 кг,

Валенсія, поштове до 30 кг,

Аліканте, поштове до 30 кг,

Торрев’єха, поштове до 30 кг,

Малага, поштове до 30 кг.

Зазначається, що «Нова пошта» пропонує також доставку у понад 13 000 пунктів видачі посилок та 1 350 поштоматів по всій Іспанії.

Терміни доставки з України до Іспанії становлять від 5 робочих днів, а між містами Іспанії та країнами Європи — від 1 дня.

Також у «Новій пошті анонсували невдовзі відкриття нових відділень у Барселоні та Бенідормі.

Довідка Finance.ua:

«Нова пошта» вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділення у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.



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