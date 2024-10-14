За 9 місяців «Укргазвидобування» збільшило видобуток газу на 6,5% — Finance.ua

За 9 місяців «Укргазвидобування» збільшило видобуток газу на 6,5% Сьогодні 20:23 — Енергетика

У січні-вересні 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року акціонерне товариство «Укргазвидобування» збільшило видобуток газу (товарного) на 6,5% до 10,4 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Упродовж 9 місяців закінчили буріння 71 свердловини, 60 з яких ввели в експлуатацію. Із нових свердловин 17 мають дебіт понад 100 тис. куб. м на добу. Також на 6 свердловинах старого експлуатаційного фонду були виконані внутрішньо-свердловинні операції, після чого їхній дебіт сягнув понад 100 тис. куб. м на добу. За цей рік видобуто 372 тис. тонн рідких вуглеводнів, що на 26% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року», — зазначив т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування» Сергій Лагно.

У 2023 році «Укргазвидобування» збільшило чистий прибуток у 4,5 раза, або на 10,1 млрд гривень до 13 млрд гривень порівняно з 2022 роком.

«Нафтогаз» планує видобути 15 млрд куб. м газу у 2024 році коштом компаній «Укргазвидобування» та «Укрнафта».

У 2023 році «Укргазвидобування» видобула 13,5 млрд куб. м газу, а «Укрнафта» збільшила видобуток газу на 6% до 1,097 млрд куб. м.

«Укргазвидобування» є найбільшим видобувачем газу в Україні, 100% акцій компанії належать «Нафтогазу».

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.