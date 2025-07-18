Польська авіакомпанія готується відновити рейси в Україну — Finance.ua

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Польська авіакомпанія готується відновити рейси в Україну

Світ
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Польська авіакомпанія готується відновити рейси в Україну
Польська авіакомпанія готується відновити рейси в Україну
Польська авіакомпанія LOT оголосила про готовність відновити польоти в Україну за шість тижнів після настання стійкого миру та визнання повітряного простору країни безпечним.
Про це видання Avianews повідомило з посиланням на заяву авіакомпанії.
На першому етапі повернення в Україну LOT планує відновити рейси з Варшави до Києва та Львова. Видання зазначає, що ці рейси були основними для авіакомпанії до 2022 року.
Надалі LOT може розширити мережу маршрутів, додавши до неї аеропорти, інфраструктуру яких буде відновлено.
Також LOT думає над запуском рейсів в Україну з регіональних аеропортів Польщі.
Компанія готова залучити чотири лайнери Boeing 737 MAX 8, які розраховані на перевезення 186 пасажирів.
Нагадаємо, раніше про готовність відновлення польотів заявляли європейські авіакомпанії AirBaltic, Ryanair та Wizz Air.
Нагадаємо, польоти цивільної авіації над Україною були повністю закриті 24 лютого 2022 року.
Міністерство розвитку громад спільно з керівниками міжнародних аеропортів презентували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.
Міжнародний аеропорт «Львів» вивчає можливість відкриття рейсів для цивільної авіації під час військового стану за умови забезпечення безпеки. А в аеропорті «Бориспіль» кажуть, що зможуть відновити роботу за три тижні, як тільки в Україні буде достатньо безпечно.
За матеріалами:
Українські Новини
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