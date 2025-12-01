Експерти назвали японський автомобіль, якого варто уникати Сьогодні 23:31 — Технології&Авто

Експерти назвали японський автомобіль, якого варто уникати

Toyota і Hondа регулярно очолюють рейтинги продажів та мають задоволених клієнтів. Навіть Subaru і Mazda теж добре впоралися із завданням власної ідентичності та формування лояльної клієнтської бази.

Проте, як пише Slashgear , є бренд, який тримається на волосині.

Йдеться про Mitsubishi, який продовжує страждати від скандалів, зниженої репутації, низької вартості при перепродажі та відсутності цікавих пропозицій.

За словами експертів, на міжнародному рівні Mitsubishi мала репутацію надійного виробника автомобілів з високим рівнем технологічності, засновану на таких SUV, як Pajero, а також на ранніх успіхах у ралі з такими автомобілями, як Colt Galant.

«Але навіть попри те, що Mitsubishi продовжувала зацікавлювати ентузіастів, бренд почав переживати фінансові труднощі. На початку 2000-х, не маючи ресурсів, продуктової лінійки чи репутації, щоб конкурувати з Toyota чи Honda, Mitsubishi розпочала агресивну програму, спрямовану на покупців з низьким кредитним рейтингом, пропонуючи такі речі, як програми фінансування без першочергового внеску та відстрочка платежів. Це не тільки не принесло компанії фінансового успіху, але й знецінило репутацію бренду та його дилерів у довгостроковій перспективі», — пояснили у матеріалі.

Як зазначають у Slashgear, Mitsubishi Motors, швидше за все, ніколи не була призначена для того, аби стати таким відданим автомобілебудівним гігантом, як Toyota.

Mitsubishi намагалася розширити свою діяльність занадто сильно, так і не знайшовши успішного рішення, як це зробила Subaru зі своїми кросоверами з повним приводом.

Також компанія створила крихітний, незвичайний на вигляд електромобіль Mitsubishi i-MiEV, який зʼявився у 2009 році та продавався у невеликих кількостях.

«Хоча за сучасними стандартами електромобілів це було щось на зразок жарту, цей маленький автомобіль у деякому сенсі випереджав свій час. Але знову ж таки, Mitsubishi не змогла використати свою перевагу в цій ранній сфері електромобілів для створення автомобілів, які були б конкурентоспроможними через п’ять або десять років, коли рух електромобілів дійсно набрав обертів. Це була ще одна з втрачених можливостей в історії бренду», — додають у матеріалі.

Ще більше ситуацію погіршили скандали у 2000-х і 2010-х роках, а саме приховування дефектів безпеки, а згодом і фальсифікацію даних тестів на економію палива.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.