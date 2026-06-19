росія планує вивести з обігу картки Visa та Mastercard Сьогодні 06:49 — Фінтех і Картки

Банкам у росії стане невигідно працювати з Visa і Mastercard

Національна система платіжних карток (НСПК), через яку проходять усі внутрішні карткові транзакції в росії, оголосила про намір поступово вивести з обігу картки міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.

Про це повідомляє російське видання «Медуза».

Як планують відмовлятися від Visa та Mastercard

Для реалізації цього плану НСПК має намір поетапно знижувати ставки міжбанківської винагороди (інтерчейндж) для карток міжнародних платіжних систем.

Згідно з планом, із початку 2027 року ставку міжбанківської винагороди для карток Visa та Mastercard знизять до 1%, а з початку 2028 року до нуля. У результаті російським банкам стане економічно невигідно підтримувати роботу з такими картками.

Що відбувалося після виходу міжнародних платіжних систем

Після того, як Visa і Mastercard пішли з росії, повідомлялося, що НСПК не стала змінювати для них ставку міжбанківської винагороди. Таке рішення, заявили тоді в НСПК, дозволить російським банкам «зберегти чинні програми кредитування та лояльності для власників карток».

У виданні нагадали, що після того, як іноземні платіжні системи пішли з росії через початок великої війни рф проти України, російські банки продовжили терміни роботи своїх карток Visa і Mastercard або зробили їх безстроковими.

У березні повідомлялося, що росіяни втрачають інтерес до банківських послуг і повертаються до готівки на тлі проблем з мобільним інтернетом та новими обмеженнями в фінансовій галузі. Так, у січні росіяни зняли з банківських карток і депозитів понад 19,7 млрд дол., а назад в банківську систему повернули лише 5,8 млрд дол. Таким чином, чистий відтік грошей із системи склав 13,9 млрд дол.

УНІАН За матеріалами:

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