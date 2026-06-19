росія планує вивести з обігу картки Visa та Mastercard

Національна система платіжних карток (НСПК), через яку проходять усі внутрішні карткові транзакції в росії, оголосила про намір поступово вивести з обігу картки міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.
Для реалізації цього плану НСПК має намір поетапно знижувати ставки міжбанківської винагороди (інтерчейндж) для карток міжнародних платіжних систем.
Згідно з планом, із початку 2027 року ставку міжбанківської винагороди для карток Visa та Mastercard знизять до 1%, а з початку 2028 року до нуля. У результаті російським банкам стане економічно невигідно підтримувати роботу з такими картками.
Що відбувалося після виходу міжнародних платіжних систем
Після того, як Visa і Mastercard пішли з росії, повідомлялося, що НСПК не стала змінювати для них ставку міжбанківської винагороди. Таке рішення, заявили тоді в НСПК, дозволить російським банкам «зберегти чинні програми кредитування та лояльності для власників карток».
У виданні нагадали, що після того, як іноземні платіжні системи пішли з росії через початок великої війни рф проти України, російські банки продовжили терміни роботи своїх карток Visa і Mastercard або зробили їх безстроковими.
У березні повідомлялося, що росіяни втрачають інтерес до банківських послуг і повертаються до готівки на тлі проблем з мобільним інтернетом та новими обмеженнями в фінансовій галузі. Так, у січні росіяни зняли з банківських карток і депозитів понад 19,7 млрд дол., а назад в банківську систему повернули лише 5,8 млрд дол. Таким чином, чистий відтік грошей із системи склав 13,9 млрд дол.