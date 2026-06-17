Регіони з найкращими показниками працевлаштування
У січні-травні 2026 року 68 тисяч роботодавців запропонували через Державну службу зайнятості 209 тисяч вакансій. Рівень укомплектування робочих місць за цей період становив майже 52%, а середня тривалість закриття вакансії — 17 днів.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Лідери за кількістю вакансій
Найбільше вакансій від початку року подали роботодавці Львівської області — понад 25 тисяч, або 12% від загальної кількості.
Друге місце за кількістю пропозицій роботи посіла Дніпропетровська область, де було заявлено майже 14 тисяч вакансій, що становить 6,7% від загального показника.
Водночас за кількістю укомплектованих вакансій лідирує саме Дніпропетровщина, там вдалося закрити 8,9 тисячі вакансій. На Львівщині цей показник становив 7,6 тисячі.
Швидкість заповнення робочих місць
Якщо ж рахувати за рівнем укомплектування вакансій загалом, то найвищі показники в Донецького обласного центру зайнятості — 77%.
Також високий показник заповнення робочих місць на Івано-Франківщині — 74% та на Закарпатті — 71%.
Найшвидше шукача роботи можуть працевлаштувати на Донеччині, в цій області середня тривалість укомплектування вакансій без урахування терміну проходження профнавчання всього 4 дні.
Лідери за кількістю роботодавців
Найвища кількість роботодавців, які співпрацюють з Державною службою зайнятості на Львівщині — понад 6 тисяч, цей показник складає 9% від їх загальної кількості.
Загалом один роботодавець з початку року пропонував в середньому 3 вакансії, лише на Львівщині цей показник досягає 4.
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Також ми писали, що зарплати в окремих галузях зростають на 50% через нестачу кадрів. Роботодавці вже зараз змушені підвищувати зарплати без відповідного зростання продуктивності праці, а відтік молоді за кордон створює довгострокові ризики для економіки.
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