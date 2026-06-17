Де найбільше вакансій в Єврозоні влітку 2026 року (інфографіка)

Спостерігалися в Румунії (0,6%) та Польщі (0,8%), далі йдуть Болгарія, Іспанія та Словаччина (усі по 0,9%).
Розподіл за видами економічної діяльності
На рисунку нижче представлено рівень вакансій у єврозоні та ЄС за видами економічної діяльності у першому кварталі 2026 року. Дані відображаються для підприємницької економіки, для якої доступні дані з усіх країн ЄС.
Найвищі рівні вакансій для єврозони та ЄС відповідно були зафіксовані в таких розділах NACE Rev 2.1 :
Розділ O: «Адміністративна та допоміжна діяльність», що включає агентства тимчасового працевлаштування (3,2% у єврозоні, 3,1% у ЄС),
Розділ I: «Діяльність у сфері розміщення та громадського харчування» (3,2% у єврозоні, 3,0% у ЄС),
Розділ F: «Будівництво» (3,1% у єврозоні, 2,8% у ЄС),
Розділ K: «Телекомунікації, комп’ютерне програмування, консалтинг, обчислювальна інфраструктура та інші види інформаційних послуг «(2,8% у єврозоні, 2,6% у ЄС),
Розділ N: «Професійна, наукова та технічна діяльність» (2,5% у єврозоні, 2,4% у ЄС).
Нагадаємо, станом на травень 2026 року 4,37 мільйона громадян, що втекли з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС.
Порівняно з кінцем березня 2026 року загальна кількість осіб з України, які перебували під тимчасовим захистом, зросла на 42 990 (+1,0%). Країни ЄС, які приймають найбільшу кількість осіб, що отримали тимчасовий захист:
Німеччина (1 279 660 осіб; 29,3% від загальної кількості осіб у ЄС),
Раніше Finance.ua писав, що дослідження показало найдешевші та найдорожчі місця для короткострокового перебування в Європі у 2026 році.
Значна частина Східної Європи відома своєю доступністю, і дослідження AirDNA це підтверджують. Країни тут пропонують унікальний культурний досвід, власний бренд природної краси та історію, таку ж багату, як і країни далі на захід, за значно меншою ціною.
Північна Македонія є найдешевшою країною в Європі для оренди житла на відпочинок, з середньою ціною оренди всього 39,81 євро.