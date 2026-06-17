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Де найбільше вакансій в Єврозоні влітку 2026 року (інфографіка)

Світ
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Де найбільше вакансій в Єврозоні влітку 2026 року (інфографіка)
Де найбільше вакансій в Єврозоні влітку 2026 року (інфографіка)
Серед держав-членів Євросоюзу та загалом єврозони найвищі показники вакансій у першому кварталі 2026 року були зафіксовані в Нідерландах (4,0%) та Бельгії (3,4%.
Про це пише Євростат.
Далі йдуть Мальта (3,3%) та Австрія (3,1%).

Найнижчі показники

Спостерігалися в Румунії (0,6%) та Польщі (0,8%), далі йдуть Болгарія, Іспанія та Словаччина (усі по 0,9%).
Де найбільше вакансій в Єврозоні влітку 2026 року (інфографіка)

Розподіл за видами економічної діяльності

На рисунку нижче представлено рівень вакансій у єврозоні та ЄС за видами економічної діяльності у першому кварталі 2026 року. Дані відображаються для підприємницької економіки, для якої доступні дані з усіх країн ЄС.
Найвищі рівні вакансій для єврозони та ЄС відповідно були зафіксовані в таких розділах NACE Rev 2.1 :
  • Розділ O: «Адміністративна та допоміжна діяльність», що включає агентства тимчасового працевлаштування (3,2% у єврозоні, 3,1% у ЄС),
  • Розділ I: «Діяльність у сфері розміщення та громадського харчування» (3,2% у єврозоні, 3,0% у ЄС),
  • Розділ F: «Будівництво» (3,1% у єврозоні, 2,8% у ЄС),
  • Розділ K: «Телекомунікації, комп’ютерне програмування, консалтинг, обчислювальна інфраструктура та інші види інформаційних послуг «(2,8% у єврозоні, 2,6% у ЄС),
  • Розділ N: «Професійна, наукова та технічна діяльність» (2,5% у єврозоні, 2,4% у ЄС).
Де найбільше вакансій в Єврозоні влітку 2026 року (інфографіка)
Нагадаємо, станом на травень 2026 року 4,37 мільйона громадян, що втекли з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС.
Порівняно з кінцем березня 2026 року загальна кількість осіб з України, які перебували під тимчасовим захистом, зросла на 42 990 (+1,0%). Країни ЄС, які приймають найбільшу кількість осіб, що отримали тимчасовий захист:
  • Німеччина (1 279 660 осіб; 29,3% від загальної кількості осіб у ЄС),
  • Польща (971 255 осіб; 22,2%)
  • Чехія (384 435 осіб; 8,8%).
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Раніше Finance.ua писав, що дослідження показало найдешевші та найдорожчі місця для короткострокового перебування в Європі у 2026 році.
Значна частина Східної Європи відома своєю доступністю, і дослідження AirDNA це підтверджують. Країни тут пропонують унікальний культурний досвід, власний бренд природної краси та історію, таку ж багату, як і країни далі на захід, за значно меншою ціною.
Північна Македонія є найдешевшою країною в Європі для оренди житла на відпочинок, з середньою ціною оренди всього 39,81 євро.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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