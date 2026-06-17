Чехія виплачує 216 тис. грн на розвиток бізнесу: хто і як може оформити Сьогодні 16:39 — Особисті фінанси

Розрахунки до бізнес-плану для подання заявки на грант

До 15 липня 2026 року можна подати заявку на участь у грантовій програмі від чеської гуманітарної організації «Людина в біді». Отримані кошти можна спрямувати на оформлення та ведення власної справи у Харкові чи області.

Із посиланням на організаторів розповідаємо деталі програми.

Програма передбачає надання мікрогрантів у розмірі до 216 тис. грн для мікро- та малих підприємств, а також фізичних осіб-підприємців. Остаточний розмір фінансування визначатиметься за результатами розгляду заявки та фінансового плану.

Хто може отримати грант

Подати заявку можуть ветерани війни, які були звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Також участь доступна для членів їхніх сімей — чоловіка або дружини, повнолітніх дітей і батьків.

Крім того, до участі допускаються члени сімей загиблих або зниклих безвісти захисників і захисниць України.

Пріоритет надають учасникам, які належать до категорій:

ветеран/ка після 24.02.2022;

член сім’ї загиблого (померлого) або зниклого безвісти захисника/захисниці;

мають статус внутрішньо переміщеної особи;

мають соціальну спрямованість бізнес-ідеї, займаються виробництво товарів та наданням послуг для найбільш уразливих категорій населення або надають соціальні послуги.

Умови участі

Перш за все, громадяни можуть подавати заявки, додавши фінансовий план. Також потрібно відповідати таким умовам:

відповідність одному із вищезазначених статусів;

готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус;

державна реєстрація підприємницької діяльності на момент подання заявки;

фактичне здійснення підприємницької діяльності на території Харківської області (за винятком районів, де тривають активні бойові дії, а також територій з обмеженим доступом або підвищеним ризиком для життя і провадження бізнес-діяльності, зокрема в межах таких громад: Богодухівська, Золочівська, Дергачівська, Липецька, Вовчанська, Вільхуватська, Дворічанська, Петропавлівська, Кіндрашівська, Куп’янська, Курилівська, Борівська, Циркунівська, Старосалтівська);

усі заходи в рамках бізнес-ідеї повинні бути заплановані на термін, який не перевищує 60 календарних днів.

Підприємці, які раніше отримували гранти від інших державних чи міжнародних програм, можуть брати участь у конкурсі, однак не матимуть переваги під час відбору.

Водночас не допускаються до участі заявники та пов’язані з ними підприємства, які після 24 лютого 2022 року вже отримували бізнес-гранти або фінансову допомогу від організації «Людина в біді».

На що можна витратити кошти

Грантові кошти можна спрямувати на:

відновлення майна та активів,

закупівлю обладнання й інструментів, а також сировини для виробництва

ремонт і облаштування приміщень,

оренду приміщення строком до двох місяців,

створення нових робочих місць,

навчання персоналу,

проведення маркетингових і рекламних заходів,

юридичних та консультаційних послуг,

інших витрат, необхідних для реалізації бізнес-ідеї.

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Як подати заявку

Для участі в конкурсі необхідно ознайомитися з рекомендаціями щодо заповнення документів, підготувати фінансовий план та заповнити грантову заявку. Організатори також рекомендують переглянути навчальні відеоматеріали для учасників програми. ЇЇх можна знайти тут.

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