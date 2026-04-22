0 800 307 555
укр
В Україні запустили онлайн-реєстрацію ГО через «Дію»

Особисті фінанси
37
«Дія» запустила автоматичну реєстрацію громадських організацій
В Україні запровадили нову цифрову послугу — автоматичну реєстрацію громадських організацій через «Дію». Відтепер створити ГО можна онлайн приблизно за 30 хвилин без залучення юристів і додаткових витрат.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Користувачам доступний модельний статут — типовий шаблон установчих документів, який відповідає вимогам законодавства. Його використання дозволяє зменшити кількість помилок і пришвидшити процес реєстрації.

Як працює сервіс

Онлайн-сервіс передбачає:
  • автоматичну реєстрацію громадської організації без паперових документів;
  • відсутність витрат на підготовку індивідуального статуту та нотаріальні послуги;
  • можливість обрати напрям діяльності (понад 30 варіантів);
  • налаштування моделі управління, порядку вступу членів і формування фінансування.

Як подати заяву

Подати заявку можуть громадяни України віком від 18 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків і рішення про створення громадської організації.
Для реєстрації необхідно:
  • авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП;
  • обрати послугу реєстрації громадської організації;
  • заповнити онлайн-форму та визначити параметри діяльності;
  • підписати заяву КЕП і надіслати її.
Послуга доступна також офлайн у територіальних центрах Міністерства юстиції.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в застосунку «Дія» змінився алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems