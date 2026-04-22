В Україні запустили онлайн-реєстрацію ГО через «Дію»
В Україні запровадили нову цифрову послугу — автоматичну реєстрацію громадських організацій через «Дію». Відтепер створити ГО можна онлайн приблизно за 30 хвилин без залучення юристів і додаткових витрат.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Користувачам доступний модельний статут — типовий шаблон установчих документів, який відповідає вимогам законодавства. Його використання дозволяє зменшити кількість помилок і пришвидшити процес реєстрації.
Як працює сервіс
Онлайн-сервіс передбачає:
- автоматичну реєстрацію громадської організації без паперових документів;
- відсутність витрат на підготовку індивідуального статуту та нотаріальні послуги;
- можливість обрати напрям діяльності (понад 30 варіантів);
- налаштування моделі управління, порядку вступу членів і формування фінансування.
Як подати заяву
Подати заявку можуть громадяни України віком від 18 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків і рішення про створення громадської організації.
Для реєстрації необхідно:
- авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП;
- обрати послугу реєстрації громадської організації;
- заповнити онлайн-форму та визначити параметри діяльності;
- підписати заяву КЕП і надіслати її.
Послуга доступна також офлайн у територіальних центрах Міністерства юстиції.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в застосунку «Дія» змінився алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.
