В Україні запустили онлайн-реєстрацію ГО через «Дію»

Сьогодні 12:23

«Дія» запустила автоматичну реєстрацію громадських організацій

В Україні запровадили нову цифрову послугу — автоматичну реєстрацію громадських організацій через «Дію». Відтепер створити ГО можна онлайн приблизно за 30 хвилин без залучення юристів і додаткових витрат.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Користувачам доступний модельний статут — типовий шаблон установчих документів, який відповідає вимогам законодавства. Його використання дозволяє зменшити кількість помилок і пришвидшити процес реєстрації.

Як працює сервіс

Онлайн-сервіс передбачає:

автоматичну реєстрацію громадської організації без паперових документів;

відсутність витрат на підготовку індивідуального статуту та нотаріальні послуги;

можливість обрати напрям діяльності (понад 30 варіантів);

налаштування моделі управління, порядку вступу членів і формування фінансування.

Як подати заяву

Подати заявку можуть громадяни України віком від 18 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків і рішення про створення громадської організації.

Для реєстрації необхідно:

авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП;

обрати послугу реєстрації громадської організації;

заповнити онлайн-форму та визначити параметри діяльності;

підписати заяву КЕП і надіслати її.

Послуга доступна також офлайн у територіальних центрах Міністерства юстиції.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в застосунку «Дія» змінився алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.

