Українські діти мають право на безкоштовний відпочинок: як отримати путівку

Як відправити дитину на відпочинок безоплатно

У 2026 році безкоштовні послуги з оздоровлення та відпочинку зможуть отримати діти військовослужбовців, загиблих захисників, внутрішньо переміщених осіб, а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення. Батьки зможуть самостійно обрати заклад відпочинку серед тих, що уклали договір із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.



Про це розповіли юристи Безоплатної правничої допомоги.

Хто може отримати безкоштовну путівку

Зазначається, що право на оздоровлення за рахунок держави мають діти віком від 7 до 18 років, які потребують відновлення фізичного або психологічного стану.

Зокрема, йдеться про дітей, чиї батьки є:

військовослужбовцями ЗСУ, ДПСУ, НГУ, поліції або ДСНС;

учасниками бойових дій;

загиблими або померлими захисниками;

внутрішньо переміщеними особами.

Також поїхати на відпочинок чи оздоровлення можуть діти-сироти, діти без батьківського піклування та діти із прифронтових територій.

Які документи потрібні

Щоб оформити путівку, один із батьків або законний представник має звернутися до районної адміністрації або виконавчих органів міських, районних у місті (якщо вони створені), селищних або сільських рад за місцем офіційної реєстрації.

Для ВПО звернення подається за фактичним місцем проживання.

Необхідно подати завірені копії таких документів:

паспорт;

свідоцтво про народження дитини або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану;

документ, що підтверджує повноваження законного представника (якщо звертається не один із батьків);

документ, що підтверджує статус дитини або батьків (наприклад, військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій, довідка ВПО тощо).

Документи перевіряють протягом трьох робочих днів. У разі позитивного рішення заявник отримує довідку, яка дає право на оздоровлення та діє протягом трьох місяців із дня її видачі.

Після цього один із батьків або законний представник дитини може обрати заклад для оздоровлення, який має договір із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Зв’язатися з обраним закладом можна, зокрема, електронною поштою та отримати підтвердження можливості прийому дитини на відпочинок.

Разом із повідомленням потрібно подати копії:

паспорта громадянина України;

документа, що посвідчує особу дитини;

довідки, яку видав структурний підрозділ.

У день приїзду необхідно мати оригінали документів та медичну довідку за формою № 79/о, а також укласти договір на надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Варто зазначити, що послугою можна скористатися раз на рік за умови, що у поточному році дитина не отримувала путівки від уповноважених органів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.