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Які нині ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)

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Які нині ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
Які нині ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
Нині Київ оговтується після обстрілів. Як це вплинуло на ціни на оренду квартир в столиці, розповідаємо, згідно з інфографікою ЛУН станом на 7 липня.
Нагадаємо, на початку червня середня вартість оренди незначно впала. За останній рік 1-кімнатні квартири впали в ціні 3%, а 3-кімнатні — 11%. В той час двокімнатні квартири лишилися на рівні ціни весни 2025-го року.

1-кімнатні квартири

Найдешевше однокімнатну квартиру можна зняти в Деснянському районі міста — 10 тис. грн, Святошинський та Дніпровський раіон — 15 тис. грн, 16 тис — в Оболонському районі.
А от Печерський та Шевченківський — найдорожчі райони — 38 100 грн та 25 тис. просять за 1-кімнатну.
Які нині ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)

2-кімнатні

Які нині ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
Двокімнатні також популярні для оренди квартири. Тут цін стартують від 12 тис. у Деснянському районі, 15 тис — Дарницькому та 20 тис. в Оболонському районі.

ТОП-3 лідерів незмінна:

  • Печерський- 49 300 грн,
  • Шевченківський - 33 900 грн
  • Голосіївський — 32 000 грн.

Типи будівель

Які нині ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
Щодо типів забудови найвищі ціни в дореволюційних будинках — від 30 тис. грн за 1 кімнатну квартиру.
Сталінки та новобудови майже на одному рівні - тут ціна від 24−25 тис. грн за 1 кімнатну квартиру.
Найдешевші хрущовки та панельки — від 12. тис. грн за 1 — кім картиру.
Раніше ми писали, на ринку оренди однокімнатних квартир лідирує Запорізька область, де медіанна ціна збільшилася на 60% і становить 8 000 гривень. Серед двокімнатних та трикімнатних квартир — Харківська область. Медіанна вартість двокімнатної квартири тут зросла майже на 85% і становить 12 000 гривень, а трикімнатної майже на 67% і становить 15 000 грн.
А от на ринку купівлі однокімнатних квартир найвища конкуренція за житло зафіксована в Черкаській області — у середньому 13 відгуків на одне оголошення. На ринку оренди лідером стала Запорізька область, де одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків.
Високий попит щодо кількості доступних пропозицій спостерігається також у Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській областях та Києві, де на 1 оголошення в середньому припадає близько 6 відгуків.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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