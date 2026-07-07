Які нині ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка) Сьогодні 15:05 — Нерухомість

Які нині ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)

Нині Київ оговтується після обстрілів. Як це вплинуло на ціни на оренду квартир в столиці, розповідаємо, згідно з інфографікою ЛУН станом на 7 липня.

Нагадаємо, на початку червня середня вартість оренди незначно впала. За останній рік 1-кімнатні квартири впали в ціні 3%, а 3-кімнатні — 11%. В той час двокімнатні квартири лишилися на рівні ціни весни 2025-го року.

1-кімнатні квартири

Найдешевше однокімнатну квартиру можна зняти в Деснянському районі міста — 10 тис. грн, Святошинський та Дніпровський раіон — 15 тис. грн, 16 тис — в Оболонському районі.

А от Печерський та Шевченківський — найдорожчі райони — 38 100 грн та 25 тис. просять за 1-кімнатну.

2-кімнатні

Двокімнатні також популярні для оренди квартири. Тут цін стартують від 12 тис. у Деснянському районі, 15 тис — Дарницькому та 20 тис. в Оболонському районі.

ТОП-3 лідерів незмінна:

Печерський- 49 300 грн,

Шевченківський - 33 900 грн

Голосіївський — 32 000 грн.

Типи будівель

Щодо типів забудови найвищі ціни в дореволюційних будинках — від 30 тис. грн за 1 кімнатну квартиру.

Сталінки та новобудови майже на одному рівні - тут ціна від 24−25 тис. грн за 1 кімнатну квартиру.

Найдешевші хрущовки та панельки — від 12. тис. грн за 1 — кім картиру.

Запорізька область, де медіанна ціна збільшилася на 60% і становить 8 000 гривень. Серед двокімнатних та трикімнатних квартир — Харківська область. Медіанна вартість двокімнатної квартири тут зросла майже на 85% і становить 12 000 гривень, а трикімнатної майже на 67% і становить 15 000 грн. Раніше ми писали , на ринку оренди однокімнатних квартир лідируєде медіанна ціна збільшилася на 60% і становить 8 000 гривень. Серед двокімнатних та трикімнатних квартир — Харківська область. Медіанна вартість двокімнатної квартири тут зросла майже на 85% і становить 12 000 гривень, а трикімнатної майже на 67% і становить 15 000 грн.

Черкаській області — у середньому 13 відгуків на одне оголошення. На ринку оренди лідером стала Запорізька область, де одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків. А от на ринку купівлі однокімнатних квартир найвища конкуренція за житло зафіксована вобласті — у середньому 13 відгуків на одне оголошення. На ринку оренди лідером сталаобласть, де одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків.

Високий попит щодо кількості доступних пропозицій спостерігається також у Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській областях та Києві, де на 1 оголошення в середньому припадає близько 6 відгуків.

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