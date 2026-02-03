ТОП-5 преміальних авто, які найшвидше втрачають у ціні за три роки Сьогодні 01:12 — Технології&Авто

Багато покупців нових авто недооцінюють вплив амортизації, хоча саме вона часто визначає реальну вартість володіння автомобілем. Розповідаємо про п’ятірку авто, які втрачають більше половини своєї вартості за 3 роки.

Експерти наголошують на важливості дивитися не лише на ціну в автосалоні, а й на те, скільки машина коштуватиме під час перепродажу. Частина моделей за три роки втрачає понад половину своєї ціни, тоді як інші зберігають значну частину вартості навіть за високого стартового цінника.

Infiniti QX80

Великий люксовий позашляховик із початковою ціною близько 100 тис. доларів. Через три роки його ринкова вартість може знизитися до 48 680 доларів. Авто пропонує просторий салон на вісім місць, високий рівень комфорту, дев’ятиступінчасту автоматичну коробку та 3,5-літровий V6 із подвійним турбонаддувом. Водночас висока ціна та швидке старіння технологій прискорюють знецінення моделі.

Jaguar I-Pace

Найдоступніший автомобіль у цьому переліку, однак і він за три роки втрачає близько 53% вартості. Як електромобіль, I-Pace швидко дешевшає через стрімкий розвиток батарей і збільшення запасу ходу в новіших моделях. Серед плюсів — преміальний інтер’єр, спортивний дизайн і динамічне прискорення. Мінуси — відносно невеликий багажник і обмежений простір у салоні.

Range Rover

Бренд асоціюється з розкішшю та комфортом, але ціна на рівні близько 200 тис. доларів у поєднанні з проблемами надійності електроніки й трансмісії призводить до значного падіння вартості на вторинному ринку.

Maserati Levante

Один із лідерів за темпами знецінення: за три роки автомобіль може втратити до 72% своєї вартості. Причини — висока початкова ціна, сумнівна надійність, нішевість бренду та застаріла платформа. Попри спортивний характер і розкішний образ, Levante складно назвати вигідною покупкою з фінансового погляду.

Aston Martin DBX

Преміальний кросовер, який поєднує потужність і статус, але має ціну понад 250 тис. доларів. За три роки він може втратити до 75% вартості, що робить його одним із найбільш затратних у володінні. DBX приваблює дизайном і динамікою, однак як інвестиція залишається невдалим вибором.

