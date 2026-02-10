0 800 307 555
Пенсійний фонд повторно надіслав нагадування про ідентифікацію пенсіонерів

Особисті фінанси
149
Пенсійний фонд України повторно надіслав окремим категоріям пенсіонерів та отримувачів страхових виплат повідомлення в особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг. Йдеться про осіб, яким необхідно пройти фізичну ідентифікацію або подати заяву про неотримання виплат від російської федерації.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Кому надіслали повідомлення

Нагадування отримали пенсіонери, які:
  • перебувають на тимчасово окупованих територіях;
  • виїхали за кордон;
  • не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.
Окремі повідомлення надіслано тим громадянам, які у 2025 році пройшли фізичну ідентифікацію, але не подали підтвердження про неотримання пенсій або страхових виплат від держави-агресора. Їм рекомендують зробити це найближчим часом.

Як перевірити повідомлення на вебпорталі

Щоб ознайомитися з інформацією, необхідно:
  1. Перейти на портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
  2. Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або через ID.GOV.UA.
  3. Увійти до особистого кабінету та в меню ліворуч обрати розділ «Мої повідомлення».
  4. Відкрити вкладку «Індивідуальні повідомлення» та ознайомитися з текстом.

Як перевірити повідомлення в застосунку

У мобільному застосунку «Пенсійний фонд України» потрібно:
  1. Авторизуватися за допомогою КЕП, Дія. Підпису або ID.GOV.UA.
  2. Відкрити розділ «Повідомлення» та перевірити останнє отримане повідомлення.

Що відомо про ситуацію із невиплаченими пенсіями

Станом на 1 січня 2026 року пенсійні виплати були призупинені 337 тисячам пенсіонерів. Щоб отримувати пенсійні та страхові виплати у 2026 році, пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), мали до кінця 2025 року пройти фізичну ідентифікацію.
Також одержувачі виплат з ТОТ або ті, хто виїхав із цих територій, повинні були повідомити Пенсійний фонд України про відсутність виплат від країни-агресора. Ті, хто виконав ці умови, продовжують отримувати виплати.
У лютому уряд ухвалив рішення, яке дозволяє пенсіонерам повернути призупинені виплати та уникнути їх зупинки в майбутньому. Нові правила стосуються пенсіонерів з ТОТ та ВПО, які пройшли фізичну ідентифікацію в період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року. Для них крайній термін подання повідомлення до Пенсійного фонду продовжено до 1 квітня 2026 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяПенсійний фондВиплата пенсій
Payment systems