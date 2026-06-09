«Забагато червоних прапорців» — ринок акцій США на межі перегріву Сьогодні 13:38 — Фондовий ринок

На американських ринках існує ризик перегріву

Американський фондовий ринок демонструє зростання, однак аналітики все частіше говорять про ознаки перегріву. Інвесторам варто обережніше ставитися до акцій США, оскільки дедалі більше так званих «маркерів ведмежого ринку» сигналізують про можливе наближення піку.

Про це йдеться в аналітичній записці Bank of America Securities, пише Bloomberg.

Стратеги на чолі з Савітою Субраманіан зазначають, що наразі спостерігається надто багато тривожних сигналів.

«Забагато червоних прапорців. Радимо фіксувати прибуток», — йдеться у звіті.

За їхніми оцінками, близько 70% індикаторів, які зазвичай передують ведмежим ринкам, уже спрацювали — це відповідає рівням, які спостерігалися під час попередніх піків ринку.

«Дорогі» акції та ознаки спекуляцій

Індекс S&P 500, за словами аналітиків, виглядає переоціненим за більшістю метрик — 17 із 20 показників свідчать про високу вартість активів.

Серед факторів, на які звертають увагу аналітики:

дані споживчої впевненості;

очікування економічного зростання;

показники M&A-активності;

рівень кредитного стресу;

умови кредитування, зокрема опитування Федеральної резервної системи (SLOOS).

Останні дані показали, що попит з боку споживачів продовжує слабшати.

Також аналітики відзначають, що акції з високими коефіцієнтами P/E випереджають дешевші папери з надто великою різницею — це, за їх словами, ознака надмірної спекуляції на ринку.

Технологічний сектор і прихована нестабільність

У технологічному секторі розрив між найкращими та найгіршими компаніями став найширшим із лютого 2000 року.

Попри зовнішню стабільність індексу S&P 500, внутрішня картина ринку виглядає менш рівною: різниця між найуспішнішими та найслабшими акціями за останні три місяці досягла максимумів після пандемії.

Аналітики також відзначають зміни у фундаментальних показниках технологічних компаній:

грошові потоки перестали зростати;

збільшилася емісія боргу та акцій;

уповільнилися викупи акцій;

витрати на інвестиції наближаються до 100% операційного cash flow у великих технологічних компаній.

«Екстремальна динаміка цін може сигналізувати про зростання нестабільності», — попереджають у BofA.

Прогноз

Попри застереження, аналітики не виключають подальшого зростання окремих акцій.

Савіта Субраманіан зазначає, що можливості на ринку залишаються, однак вони не стосуються всього індексу одразу.

Прогноз Bank of America на кінець року для S&P 500 становить 7 100 пунктів, тоді як у понеділок індекс закрився на рівні близько 7 406 пунктів, показавши зростання на 0,3%.

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