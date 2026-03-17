«Укрпошта» змінює правила роботи з бізнес-клієнтами

«Укрпошта» змінює процедуру оформлення документів для бізнес-клієнтів. Замість окремих договорів на різні види відправлень відтепер діє один документ, який можна підписати онлайн на сайті компанії.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Як він сказав, відсьогодні для бізнесів, які хочуть почати працювати з Укрпоштою, є дві новини:

Один договір на всі послуги. Якщо раніше їх було 7−10 окремих (на посилки, міжнародні відправлення, листи тощо), то тепер — один.

Підписання онлайн . Договір можна підписати через сайт Укрпошти — без паперового обміну і фізичної присутності.

Також можна підключати нові послуги або відмовлятися від непотрібних без укладання нових документів.

«Для тих, хто вже має договори, нічого не змінюється. Перехід (як ребрендинг буде плавним протягом року. Усі чинні договори залишаються дійсними, тож терміново переукладати їх не потрібно», — резюмував Смілянський.

