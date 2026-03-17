0 800 307 555
укр
«Укрпошта» змінює правила роботи з бізнес-клієнтами

Фондовий ринок
36
«Укрпошта» змінює процедуру оформлення документів для бізнес-клієнтів. Замість окремих договорів на різні види відправлень відтепер діє один документ, який можна підписати онлайн на сайті компанії.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Читайте також
Як він сказав, відсьогодні для бізнесів, які хочуть почати працювати з Укрпоштою, є дві новини:
  • Один договір на всі послуги. Якщо раніше їх було 7−10 окремих (на посилки, міжнародні відправлення, листи тощо), то тепер — один.
  • Підписання онлайн. Договір можна підписати через сайт Укрпошти — без паперового обміну і фізичної присутності.
  • Також можна підключати нові послуги або відмовлятися від непотрібних без укладання нових документів.
Читайте також
«Для тих, хто вже має договори, нічого не змінюється. Перехід (як ребрендинг буде плавним протягом року. Усі чинні договори залишаються дійсними, тож терміново переукладати їх не потрібно», — резюмував Смілянський.
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський останніми тижнями завоював статус чи не найпомітнішого українського топменеджера у соціальних мережах та стрічках новин національних медіа. Утім, справжню ціну керівника визначають не вподобайки чи коментарі, а конкретні результати та виконані обіцянки.
Finance.ua вирішив проаналізувати заяви Ігоря Смілянського і перевірити, чи підкріплюються його слова реальними діями.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems