Мін’юст звітує про рекордні показники: 80% справ на користь держави Вчора 14:36 — Фінтех і Картки

У 2025 році юристи Мін’юсту захистили інтереси держави у 2 270 судових справах судових справ. Це допомогло зберегти бюджетні гроші та повернути країні важливі активи.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції України.

За результатами розгляду було ухвалено 861 судове рішення, з яких 690 (80%) винесено на користь держави.

Показники успішності

Вони варіюються залежно від суб’єкта представництва, проте залишаються стабільно високими:

88% позитивних рішень у справах за участю Кабінету Міністрів України;

у справах за участю Кабінету Міністрів України; 94% перемог у спорах, де стороною виступала держава в особі Мін’юсту;

у спорах, де стороною виступала держава в особі Мін’юсту; 72% рішень на користь відомства безпосередньо у справах за участю Міністерства юстиції.

Загалом упродовж року представники Департаменту взяли участь у 4 769 судових засіданнях, забезпечуючи безперервний юридичний супровід ключових процесів.

Захист бюджету

Завдяки професійному захисту суди відмовили у задоволенні багатомільйонних претензій до Кабінету Міністрів України. Серед найбільш знакових справ:

Відхилено позов ПАТ «Дельта Банк» на суму 780 млн грн. Заблоковано вимоги АТ «Укргазвидобування» на суму понад 56 млрд грн.

Мін’юст успішно реалізує право регресу: судами задоволено позови на понад 10,5 млн грн. Це кошти, які держава стягує з винних осіб після виплати компенсацій за рішеннями ЄСПЛ.

Санкційна політика

Важливим напрямком роботи стало стягнення активів підсанкційних осіб та майна організацій, діяльність яких загрожує національній безпеці.

Конфіскація активів: У 2025 році до ВАКС подано 15 нових позовів. За результатами 20 рішень, що набрали чинності, у дохід держави передано нерухомість, транспорт та корпоративні права на сотні мільйонів гривень.

У 2025 році до ВАКС подано 15 нових позовів. За результатами 20 рішень, що набрали чинності, у дохід держави передано нерухомість, транспорт та корпоративні права на сотні мільйонів гривень. Доходи для відновлення: За даними Фонду держмайна, 2,5 млрд грн , отриманих від реалізації санкційних активів, уже спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.

За даними Фонду держмайна, , отриманих від реалізації санкційних активів, уже спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф. Заборона КПУ: Набрали чинності рішення у 26 справах щодо передачі майна комуністичної партії у власність держави (загальна кількість таких рішень сягнула 103). Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність вимог щодо скасування прав реєстрації на це майно.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.