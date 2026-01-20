0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мін’юст звітує про рекордні показники: 80% справ на користь держави

Фінтех і Картки
120
У 2025 році юристи Мін’юсту захистили інтереси держави у 2 270 судових справах судових справ. Це допомогло зберегти бюджетні гроші та повернути країні важливі активи.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції України.
За результатами розгляду було ухвалено 861 судове рішення, з яких 690 (80%) винесено на користь держави.

Показники успішності

Вони варіюються залежно від суб’єкта представництва, проте залишаються стабільно високими:
  • 88% позитивних рішень у справах за участю Кабінету Міністрів України;
  • 94% перемог у спорах, де стороною виступала держава в особі Мін’юсту;
  • 72% рішень на користь відомства безпосередньо у справах за участю Міністерства юстиції.
Загалом упродовж року представники Департаменту взяли участь у 4 769 судових засіданнях, забезпечуючи безперервний юридичний супровід ключових процесів.

Захист бюджету

Завдяки професійному захисту суди відмовили у задоволенні багатомільйонних претензій до Кабінету Міністрів України. Серед найбільш знакових справ:
  1. Відхилено позов ПАТ «Дельта Банк» на суму 780 млн грн.
  2. Заблоковано вимоги АТ «Укргазвидобування» на суму понад 56 млрд грн.
Мін’юст успішно реалізує право регресу: судами задоволено позови на понад 10,5 млн грн. Це кошти, які держава стягує з винних осіб після виплати компенсацій за рішеннями ЄСПЛ.

Санкційна політика

Важливим напрямком роботи стало стягнення активів підсанкційних осіб та майна організацій, діяльність яких загрожує національній безпеці.
  • Конфіскація активів: У 2025 році до ВАКС подано 15 нових позовів. За результатами 20 рішень, що набрали чинності, у дохід держави передано нерухомість, транспорт та корпоративні права на сотні мільйонів гривень.
  • Доходи для відновлення: За даними Фонду держмайна, 2,5 млрд грн, отриманих від реалізації санкційних активів, уже спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.
  • Заборона КПУ: Набрали чинності рішення у 26 справах щодо передачі майна комуністичної партії у власність держави (загальна кількість таких рішень сягнула 103). Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність вимог щодо скасування прав реєстрації на це майно.
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems