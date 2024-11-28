POS-термінали в магазинах працюватимуть без світла до 12 годин — Finance.ua

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POS-термінали в магазинах працюватимуть без світла до 12 годин

Фондовий ринок
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POS-термінали в магазинах працюватимуть без світла до 12 годин
POS-термінали в магазинах працюватимуть без світла до 12 годин
ПриватБанк поетапно оновлює мережі POS-терміналів, пропонуючи бізнесу сучасні рішення для роботи в умовах дефіциту електроенергії та переходу на цифрові сервіси.
Нові моделі терміналів працюють в автономному режимі до 12 годин, забезпечуючи стабільну роботу підприємців, що наразі є особливо актуальним в період можливих відключень електроенергії.
За словами Сергія Макаренка, керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку, протягом найближчих місяців банк планує забезпечити сучасними моделями терміналів нових клієнтів послуги еквайрингу, а також замінити частину пристроїв, які працюють та вже морально застарілі.
Оновлене обладнання відповідає найвищим стандартам міжнародних платіжних систем та відкриває бізнесу доступ до інноваційних можливостей. Зокрема, термінали можна використовувати як касовий апарат завдяки інтеграції з додатком ПРРО «КАСА». Це допомагає підприємцям спрощувати роботу та переходити на цифрові формати обліку.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк залишається лідером у сфері еквайрингу в Україні, обслуговуючи 201,2 тисячі бізнес-клієнтів, які використовують понад 300 тисяч активних POS-терміналів.
  • Також банк активно підтримує інші інноваційні формати: 26,7 тисяч клієнтів працюють із застосунком «Термінал» для смартфонів, а ще 12,9 тисяч користуються онлайн-еквайрингом LiqPay.
За матеріалами:
Finance.ua
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