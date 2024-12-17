Рада продовжила звільнення від мит та ПДВ імпорту дронів та комплектуючих до боєприпасів — Finance.ua

Рада продовжила звільнення від мит та ПДВ імпорту дронів та комплектуючих до боєприпасів Сьогодні 15:34 — Казна та Політика

Рада продовжила звільнення від мит та ПДВ імпорту дронів та комплектуючих до боєприпасів

Верховна Рада продовжила податкові та митні пільги на наступний рік. В тому числі продовжується звільнення від мит та ПДВ дронів і комплектуючих до боєприпасів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram

За його даними законопроєкт № 12 266 про зміни у Податковий кодекс підтримав 331 депутат, законопроєкт № 12 267 зміни в Митний кодекс підтримали 335 депутатів.

Зміни, зокрема, передбачають:

звільнення від митних платежів для складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів;

продовження пільг на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо;

розширення пільг на складові для всіх безпілотників — наземних, водних, а не тільки БПЛА;

відтермінування до 1 січня 2027 року переходу на екостандарти Євро-6 для транспортних засобів (які мали б діяти вже з 2025 року).

Крім того, передбачена підтримку благодійників і волонтерів:

можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу;

зібрані волонтерами кошти — без ПДФО, якщо передані благодійним фондам;

пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу).

Також продовжено ПДВ-пільги для українського кіно на час воєнного стану, скасування оцінки для ринку вживаних авто та повна фіскалізація грального бізнесу.

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