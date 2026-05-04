Прибутки «Нафтогазу» за рік впали у 6 разів Сьогодні 22:22

У 2025 році Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала 5,8 мільярдів гривень консолідованого прибутку, що у понад 6 разів менше, ніж консолідований прибуток за 2024 рік.

Про це йдеться у розпорядженні уряду про затвердження фінансових результатів «Нафтогазу».

Чистий прибуток самого «Нафтогазу» склав 1,6 млрд грн, що у 14,5 разів менше, ніж було у 2024 році (23,9 млрд грн).

Частка держави у прибутках становить 3,2 млрд грн:

30% (969 889 381,5 гривні) направлять на виплату дивідендів до державного бюджету;

70% (2 263 075 223,5 гривні) — на виконання статутних цілей.

Окремо рішенням уряду затвердили розмір винагород членам наглядової ради та правління «Нафтогазу», однак суму цих нагород не називають.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд визначив нормативи відрахування дивідендів державними компаніями за підсумками 2025 року. Очікується, що до державного бюджету надійде майже 50 млрд грн. «Нафтогаз України» повинен спрямувати до бюджету 30% чистого прибутку (970 млн грн).

Економічна Правда

