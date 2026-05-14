Чи зменшить допомогу одиноким матерям компенсація за «пакунок малюка»

Особисті фінанси
З 1 липня 2025 року функції з виплати грошової компенсації за «пакунок малюка» перейшли до органів Пенсійного фонду України.
Розмір допомоги у 2025 році становить 7689 гривень.
Кабінет Міністрів окремо врегулював, як ця сума впливає на розрахунок інших соціальних виплат. Правило стосується усіх видів державної допомоги, де береться до уваги дохід сім’ї.
Одинокі матері, які отримали грошову компенсацію за «пакунок малюка», не втратять частину державної соціальної допомоги на дитину.
Державна соціальна допомога одиноким матерям визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 4 лютого 2025 року № 114, про що детально повідомляє Пенсійний фонд України у своєму роз’ясненні, грошова компенсація вартості «пакунка малюка» не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для отримання будь-яких видів соціальної допомоги.
Тобто ці кошти не зменшують суму, на яку одинока мати має право.
Раніше Finance.ua писав, що в 2026 році вміст «пакунка малюка» переглянуть. Востаннє вміст пакунка був оновлений у 2023-му: з’явився теплий одяг, збільшено розмір ковдри, додано практичні пелюшки.
За офіційною інформацією Міністерства соціальної політики, вміст «пакунка малюка» переглядається не рідше ніж один раз на чотири роки.
Нагадаємо, «пакунок малюка» при народженні дитини в Україні видають з 1 вересня 2018 року. З 2020 року запроваджено механізм отримання грошової компенсації за нього.
Мінсоцполітики визначило, що вартість «пакунка малюка» становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років на дату народження дитини.
Finance.ua
Finance.ua
