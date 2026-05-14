Чи зменшить допомогу одиноким матерям компенсація за «пакунок малюка»

Державна соціальна допомога одиноким матерям визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 4 лютого 2025 року № 114, про що детально повідомляє Пенсійний фонд України у своєму роз’ясненні, грошова компенсація вартості «пакунка малюка» не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для отримання будь-яких видів соціальної допомоги.
Тобто ці кошти не зменшують суму, на яку одинока мати має право.