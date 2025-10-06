Виплати за «Пакунок малюка»: АМКУ рекомендував долучити більше банків Сьогодні 13:19

Антимонопольний комітет України рекомендує Державній службі України у справах дітей долучити більше банків до програми монетизованих виплат «Пакунка малюка», аби стимулювати конкуренцію й уникнути монополізації.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Натомість ще із 2020 року виплати грошової компенсації здійснює лише «ПриватБанк», що, на думку Комітету, може обмежувати конкуренцію на ринку.

АМКУ нагадав, що потенційно до участі в програмі можуть бути залучені 46 банків, які вже мають досвід роботи з державними виплатами — пенсіями, соціальною допомогою чи зарплатами бюджетників. Проте станом на вересень 2025 року жоден із них, окрім «ПриватБанку», не уклав договорів із Державною службою у справах дітей.

Через це одержувачі компенсації поки не мають вибору, у якому банку відкрити спеціальний рахунок.

АМКУ рекомендував відомству прискорити процес залучення нових банків, аби уникнути монополізації та забезпечити рівні умови надання послуг.

При цьому до 31 грудня 2025 року має повністю запрацювати система взаємодії між отримувачами компенсацій, уповноваженими банками та торговими закладами, де можна буде використати кошти програми.

Довідка Finance.ua:

у Мінсоцполітики заявили, що у 2026 році вміст «Пакунка малюка» переглянуть. Востаннє вміст пакунка був оновлений у 2023-му: з’явився теплий одяг, збільшено розмір ковдри, додано практичні пелюшки;

«Пакунок малюка» при народженні дитини в Україні видають з 1 вересня 2018 року. З 2020 року запроваджено механізм отримання грошової компенсації за нього;

вартість «Пакунка малюка» становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років на дату народження дитини (у 2025 році — 7 689 гривень).

