Цементна галузь України досягла «воєнної рівноваги»

У 2025 році цементна галузь знайшла «воєнну рівновагу»: виробництво сягнуло близько 8 млн тонн, внутрішнє споживання — близько 6,3 млн тонн, експорт — близько 1,5−1,7 млн тонн.

Про це йдеться в аналізі інформаційно-аналітичного центру Experts Club, проведеного за сприяння Асоціації виробників цементу України «Укрцемент».

Виробництво

Зазначається, що за останні п’ять років галузь пережила пік виробництва, різке падіння та поступове відновлення. У 2021-му випуск цементу сягав близько 11 млн тонн, у 2022-му знизився до 5,4 млн тонн. У 2025 році виробники говорять про фактичну «стелю» — виробництво приблизно 8 млн тонн, що за поточних ризиків і логістики, ймовірно, є максимальним значенням.

Попит

Якщо у 2021-му в Україні використали 10,6 млн тонн цементу, то у 2022-му показник знизився до 4,5 млн тонн, а до 2024-го зріс до 6,3 млн тонн.

За останні пʼять років структура попиту також змінилася: основну роль відіграють інфраструктурні та оборонні проєкти, а житлове та комерційне будівництво зменшило свою частку.

З огляду на скорочення внутрішнього попиту, виробники переорієнтували частину цементу на експорт. Якщо у 2021-му експорт цементу становив порядку 9% обсягів виробництва (971 000 тонн), то у 2024-му він сягнув близько 21,3% обсягів виробництва (1,7 млн тонн).

Основними напрямами експорту залишаються сусідні країни — Польща, Румунія, Угорщина та Молдова.

Натомість імпорт цементу стиснувся. Після приблизно 1 млн тонн у докризовому 2020 році поставки у 2024-му зменшилися до близько 40 000 тонн.

