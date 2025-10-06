0 800 307 555
«Закрив раунд» переміг у премії «Слушно» від MEGOGO у категорії «Найкращий подкаст про бізнес»

13
Фото: Ілля Кабачинський та Антон Полєсков
Подкаст «Закрив раунд» став переможцем національної аудіопремії «Слу́шно» 2025 від MEGOGO у категорії «Найкращий подкаст про бізнес». Результати оголосили під час церемонії 1 жовтня в Українському домі, переможців визначили за змішаною моделлю голосування — 50% від слухачів і 50% від експертного журі.
«Закрив раунд» — подкаст Іллі Кабачинського та Антона Полєскова про технологічні феномени, компанії та людей, які будують бізнес у сучасній економіці та залучають мільярдні інвестиції, а також про події, що впливають на технологічний ринок і світ навколо нас. Проєкт виходить за підтримки Favbet Tech — української компанії з топ-50 найбільших ІТ-компаній України за версією DOU.
У 2025 році подкаст анонсував і запустив 5-й сезон; нині релізи цього сезону вже доступні на платформах. Упродовж сезону вийшли спеціальні випуски та ексклюзивні інтерв’ю з лідерами української індустрії, зокрема із засновником Kasta Андрієм Логвіним, а також розмови про трансформацію Hoвої Пошти, біржу Hyperliquid, виробників рослинної їжі та духовний стартап Nebula від Obrio.
Фото: Ілля Кабачинський
«Слушно» — щорічна аудіопремія від MEGOGO Audio, яка вже п’ять років поспіль відзначає найкращі україномовні подкасти. Премія охоплює різні номінації, включаючи бізнес, науку, культуру, спорт та інші напрямки, і визначає лідерів українського подкастингу.
«Закрив раунд» потрапив до короткого списку премії «Слушно-2025» одразу у двох номінаціях — «Подкаст про бізнес» та «Подкаст про науку й технології», а за підсумками голосування слухачів та рішення журі здобув перемогу в бізнес-категорії.
За матеріалами:
Favbet Tech
