10 ознак того, що вас тихо звільняють Вчора 19:28

Звільнення працівника

Якщо на роботі з’являється відчуття, що щось поступово змінюється, але важко одразу зрозуміти, що саме не так, це може бути проявом так званого «тихого звільнення» (quiet firing). Зазвичай процес починається з дрібних сигналів: менше комунікації, скорочення завдань, відсторонення від важливих рішень. Із посиланням на robota.ua розповідаємо, які ознаки можуть на це вказувати.

За результатами HRTech-опитування 2025 року, 53% керівників визнають, що використовують непрямі методи, аби підштовхнути працівників до звільнення без формальних рішень. Є низка прихованих ознак, які можуть на це вказувати.

Ознаки тихого звільнення

Раптова зміна комунікації

Працівника можуть поступово усувати від ключових проєктів. Кількість листів і дзвінків зменшується, а неформальне спілкування з колегами майже зникає.

Виключення з важливих зустрічей і рішень

Людину перестають залучати до важливих обговорень або більше не враховують її думку під час нарад.

Зменшення навантаження

Різке скорочення кількості завдань може бути не випадковим, а частиною поступового витіснення з компанії. Часто це пояснюють зміною пріоритетів, хоча фактично йдеться про відсторонення від роботи.

Частий мікроменеджмент

Керівництво раптом починає надмірно контролювати роботу, ставлячи під сумнів навіть звичні рішення.

Відсутність зворотного зв’язку

Зникає регулярний фідбек: результати роботи не обговорюються, досягнення не відзначаються, оцінка праці фактично зникає.

Відсутність можливостей для розвитку

Однією з ознак може бути припинення кар’єрного розвитку — коли більше не пропонують навчання, нові можливості чи шанси на просування.

Падіння довіри та поваги

Якщо раніше до працівника зверталися за порадою або залучали до важливих процесів, а згодом його думку перестають враховувати, це також може бути сигналом.

Постійна надмірна критика

Робота починає піддаватися непропорційній критиці, а незначні помилки — перебільшуватися й ставати приводом для постійних зауважень.

Зміна стилю управління

Підтримка з боку керівника може змінитися дистанціюванням, байдужістю або униканням змістовної комунікації.

Ігнорування ідей

Пропозиції та ініціативи залишаються без уваги або системно відхиляються. Таке знецінення внеску може свідчити, що працівника вже не сприймають як важливу частину команди.

Як показало дослідження, кожен четвертий українець незадоволений роботою. Серед головних причин незадоволеності:

відсутність дружньої атмосфери (32%);

проблеми у відносинах із керівником;

відсутність безпечних і комфортних умов праці (27%);

обмежені можливості кар’єрного росту;

відсутність віддаленої роботи (23%).

