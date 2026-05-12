Гранти для малого бізнесу: хто може отримати до 20 тис. євро Вчора 15:02 — Особисті фінанси

Грант до 20 тис. євро

Міжнародна організація з міграції (МОМ) приймає заявки від українського малого бізнесу на участь у грантовій програмі. Податися можна до 15 травня 2026 року через онлайн-форму.

Із посиланням на організаторів розповідаємо про деталі програми.

Мета програми — підтримка економіки України через відновлення робочих місць, виробництва та забезпечення населення критично важливими товарами й послугами.

Програма реалізується в межах проєкту «Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни», який фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через банк розвитку KfW.

Хто може податися на грант

Подати заявку можуть малі підприємства, які відповідають базовим вимогам:

зареєстровані в Україні щонайменше 1 рік до моменту подачі заявки;

належать громадянам України;

готові створити нові робочі місця.

Окремо визначено географію участі. Програма охоплює:

Київ та Київську область;

Чернігів та Чернігівську область;

Суми та Сумську область.

Також важливо, що малі підприємства, що подаються на грант, повинні мати 10−50 працівників і планувати створення щонайменше 3 нових робочих місць завдяки отриманій допомозі.

Які підприємства матимуть пріоритет

Усі заявки розглядатимуться, однак перевагу отримають:

підприємства, постраждалі або переміщені через війну;

бізнес, який очолюють ветерани, жінки або молодь;

компанії, що підтримують вразливі групи населення;

підприємства у сільській місцевості.

Який розмір гранту та обмеження

Для малого бізнесу максимальна сума фінансування становить до 20 тис. євро в гривневому еквіваленті (за курсом ООН).

Важливі умови:

від одного підприємства приймається лише одна заявка;

повторні заявки від однієї особи не допускаються;

бізнеси, які вже отримували гранти МОМ раніше, участь не беруть.

Які витрати покриває грант

Кошти можна спрямувати на:

закупівлю обладнання та інструментів для виробництва чи послуг;

ремонт і облаштування приміщень, включно з меблями;

закупівлю сировини (до 50% від суми гранту).

Усі витрати мають бути реалізовані протягом до 3 місяців.

Хто не може отримати фінансування

Гранти не надаються підприємствам, що працюють у сферах:

зброї та боєприпасів;

алкоголю та тютюну;

радіоактивних матеріалів;

азбесту;

фармацевтики;

пестицидів і гербіцидів із заборонами;

медичних закладів та аптек;

грального бізнесу та предметів розкоші.

Читайте також Картка для ФОП: як вона може допомогти вашому бізнесу

Як відбуватиметься відбір

Процедура складається з кількох етапів:

Первинна перевірка заявок на відповідність вимогам (відповідь від організаторів надійде протягом 3 тижнів після закінчення строки прийому заявок); Підготовка бізнес-плану та онлайн-презентація для відібраних учасників; Підписання договорів і отримання фінансування; Звітність та моніторинг використання коштів.

Раніше ми повідомляли, що наразі в Україні діють десятки програм — від мікрогрантів для старту власної справи до мільйонних інвестицій у виробництво, інновації та ветеранський бізнес. Finance.ua за посиланням зібрав актуальні грантові можливості для бізнесу та ветеранів із поясненням сум, умов і практичних нюансів подавання заявок.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.