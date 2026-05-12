ТОП-5 ніш для бізнесу: де українці відкривають ФОПи

За роки повномасштабної війни українці продовжують активно відкривати власну справу. Разом із цим зростає кількість нових підприємців, які підключаються до платіжних сервісів.

За даними WayForPay, у 2025 році до платформи приєдналися понад 12 тис. нових бізнесів — на 43% більше, ніж у 2024 році, коли таких підключень було 6,8 тис. У 2026 році цей показник залишається стабільним.

Як зростають показники нових ФОПів

У перший місяць роботи середній новий мерчант, за внутрішніми даними WayForPay:

отримує 18 тис. грн обороту,

проводить 27 транзакцій,

має середній чек на 670 грн.

До третього місяця середній оборот зростає до 38 тис. грн, а кількість транзакцій — до 58. Через рік активні підприємці досягають середнього місячного обороту 95 тис. грн. Загалом за перший рік їхній середній оборот становить 680 тис. грн.

У WayForPay зазначають, що 80% нових мерчантів отримують перший платіж уже в перший день після запуску бізнесу.

Хто відкриває новий бізнес

За внутрішньою статистикою WayForPay, 59% нових мерчантів становлять жінки. Це відповідає загальному тренду, який раніше зафіксував Opendatabot: у 2024 році 61% нових ФОП в Україні відкрили саме жінки.

Найпопулярнішими напрямами серед жінок стали:

послуги краси та б’юті;

одяг і аксесуари;

інфопродукти та онлайн-курси;

хендмейд і декор.

Середній чек у цих категоріях становить 680 грн, а середній місячний оборот нового бізнесу, заснованого жінкою, досягає 38 тис. грн у перші три місяці роботи.

Топ-5 ніш для бізнесу

Якщо до 2021 року серед нових підприємців переважали класичні інтернет-магазини, то у 2025 році лідером стали інфопродукти та онлайн-освіта.

За даними WayForPay, обсяг операцій через інвойси в категорії інфобізнесу за рік подвоївся. Це збігається із загальним розвитком ринку: кількість українських онлайн-шкіл, за оцінками, зросла з близько 2 тис. у 2021 році до понад 8 тис. у 2025 році.

Де відкривають найбільше нових бізнесів

Найбільше нових підключень традиційно припадає на Київ. Водночас регіони поступово скорочують відставання.

Найвищі темпи зростання продемонструвала Харківська область, де кількість нових мерчантів за рік збільшилася на 67%, попри близькість до зони бойових дій. Для багатьох підприємців перехід в онлайн став способом зберегти та розвивати бізнес.

Раніше ми розповідали , за даними Опендатаботу, у першому кварталі в Україні 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 бізнеси припинили діяльність.

