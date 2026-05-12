Онлайн квитки на приміські електрички тепер доступні по всій Україні
Відсьогодні, 12 травня 2026 року АТ «Укрзалізниця» розширило можливість купівлі приміських квитків у мобільному застосунку на всю територію країни.
Раніше сервіс працював лише частково. Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.
Щодня через застосунок оформлюється близько 15 тисяч приміських квитків, а частка онлайн-купівель наразі становить близько 13% від усіх способів придбання.
У компанії підкреслюють, що перехід на онлайн-оформлення квитків має забезпечити зручність для пасажирів, а також сприяти наповненню залізничного бюджету, який використовується для забезпечення руху поїздів.
Раніше Finance.ua писав, що серед українців здобули високу популярність жіночі вагони, їхня стабільна заповнюваність понад 92% та NPS близько 87%. Укрзалізниця планомірно збільшує кількість таких вагонів.
Уже відкрито продаж на жіночі купе для наступних поїздів з відправленням з 1 травня:
- № 7 Харків — Одеса.
- № 12 Львів — Одеса.
- № 92 Львів — Київ.
Жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю: від 89% до 171%. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку Укрзалізниці.
Також з 2 травня в «Укрзалізниці» починають діяти нові правила повернення квитків. Зокрема, зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Чим ближче дата поїздки, тим менше сума повернення.
