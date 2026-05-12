Онлайн квитки на приміські електрички тепер доступні по всій Україні Вчора 14:45 — Особисті фінанси

Відсьогодні, 12 травня 2026 року АТ «Укрзалізниця» розширило можливість купівлі приміських квитків у мобільному застосунку на всю територію країни.

Раніше сервіс працював лише частково. Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Щодня через застосунок оформлюється близько 15 тисяч приміських квитків, а частка онлайн-купівель наразі становить близько 13% від усіх способів придбання.

У компанії підкреслюють, що перехід на онлайн-оформлення квитків має забезпечити зручність для пасажирів, а також сприяти наповненню залізничного бюджету, який використовується для забезпечення руху поїздів.

Укрзалізниця планомірно збільшує кількість таких вагонів. Раніше Finance.ua писав, що серед українців здобули високу популярність жіночі вагони, їхня стабільна заповнюваність понад 92% та NPS близько 87%. Укрзалізниця планомірно збільшує кількість таких вагонів.

Уже відкрито продаж на жіночі купе для наступних поїздів з відправленням з 1 травня:

№ 7 Харків — Одеса.

№ 12 Львів — Одеса.

№ 92 Львів — Київ.

Жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю: від 89% до 171%. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку Укрзалізниці.

2 травня в «Укрзалізниці» починають діяти нові правила повернення квитків. Зокрема, зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Чим ближче дата поїздки, тим менше сума повернення.

