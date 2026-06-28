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Міжнародна допомога переселенцям в Україні скоротилася удвічі

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Бюджет IRC в Україні скоротився до 20 млн доларів
Бюджет IRC в Україні скоротився до 20 млн доларів
Посилення позицій України на фронті не полегшило гуманітарну кризу для мільйонів переміщених. Скорочення допомоги з боку США вдвічі зменшило бюджет Міжнародного комітету порятунку в країні.
Про це заявив президент IRC Девід Мілібенд, повідомляє Reuters.
За його словами, бюджет IRC в Україні скоротився з 40 млн доларів минулого року до 20 млн у 2027 році — через скорочення іноземної допомоги адміністрацією Трампа та ліквідацію USAID.
«Це здається особливо важливим у той час, коли існує нове відчуття іншого геополітичного наративу — визнати жорстокість і напругу, з якими стикаються мільйони українців», — сказав Мілібенд.

10 мільйонів переміщених

За підрахунками ООН, приблизно 118 млн людей у світі є переміщеними. На Україну припадає близько 10 млн, з них майже 4 млн — внутрішньо переміщені особи.
Мілібенд назвав ситуацію «новим світовим безладом» — наслідком понад 60 воєн, хвороб та стихійних лих.
«Потрясінь більше, а амортизаторів менше. І гроші — один із амортизаторів», — підкреслив він.

Психічне здоров’я

За словами глави IRC, одним із найменш обговорюваних наслідків війни є вплив на психічне здоров’я населення після понад чотирьох років бойових дій.
Мілібенд зазначив, що перенаправлення навіть невеликої частини мільярдів доларів військової підтримки на гуманітарну допомогу та психосоціальну підтримку могло б суттєво зміцнити стійкість суспільства.
За матеріалами:
РБК-Україна
Переселенці
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