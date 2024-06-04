Нарахували собі премії на 21 млн гривень бюджетних коштів: що робили посадовці лікарні на Запоріжжі — Finance.ua

Нарахували собі премії на 21 млн гривень бюджетних коштів: що робили посадовці лікарні на Запоріжжі Сьогодні 18:23 — Кримінал

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури учасникам злочинного угруповання, до складу якого увійшли посадовці однієї з районних лікарень Запорізької області, повідомлено про підозру у привласненні чужого майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення шість посадових осіб Оріхівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування об'єднались в організовану злочинну групу з метою заволодіння грошовими коштами фонду медичної установи.

За узгодженим планом головний бухгалтер лікарні та ще дві її підлеглі щомісячно та до свят нараховували собі і ще трьом учасникам угруповання премії в розмірах, які виходили за межі фінансового плану.

Разовий розмір таких безпідставних нарахувань коливався у середньому від 50 до 150 тис грн. За цих обставин упродовж року підозрюваним вдалось привласнити понад 21 млн грн бюджетних коштів, виділених державою на потреби медустанови.

Під час проведених обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти в сумі 115 тис доларів США, 26 тис євро, 85 тис грн, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію лікарні, чорнові записи.

Наразі перевіряється інформація щодо легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

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