Привласнили майже 6,2 млн грн з банківського рахунку: викрито банківського керівника та двох посібників (фото) — Finance.ua
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Привласнили майже 6,2 млн грн з банківського рахунку: викрито банківського керівника та двох посібників (фото)

Кримінал
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Привласнили майже 6,2 млн грн з банківського рахунку: викрито банківського керівника та двох посібників (фото)
Привласнили майже 6,2 млн грн з банківського рахунку: викрито банківського керівника та двох посібників (фото)
Поліція Києва викрила банківського керівника та двох його посібників у шахрайстві, вони привласнили майже 6,2 млн грн з банківського рахунку
Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Як діяли

Зловмисники за допомогою підроблених документів зняли кошти з банківського рахунку клієнтки, придбали прикраси й розділили між собою. Крім того, слідством встановлено ще п’ятьох потерпілих, з рахунків яких вони аналогічним чином зняли кошти. За вчинене фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Привласнили майже 6,2 млн грн з банківського рахунку: викрито банківського керівника та двох посібників (фото)
Викрили протиправну схему оперативники управління карного розшуку й слідчі слідчого управління поліції столиці спільно з працівниками управління банківської безпеки та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Встановлено, що до злочинної групи входило троє осіб:
32-річний керуючий філії банку й двоє його знайомих. Працівник фінустанови обрав серед клієнтів банку жінку, на рахунку якої зберігається значна сума грошей та передав її дані 42-річному знайомому, який виготовив фіктивні документи на її ім'я. Надалі їхня 29-річна спільниця, використовуючи підроблені документи зняла з рахунку потерплої майже 6,2 млн грн.
Крім того, під час досудового розслідування поліцейські встановили ще п’ятьох потерпілих, з чиїх рахунків зловмисники аналогічним чином зняли гроші. Точна сума завданих їм збитків наразі встановлюється, за попередніми підрахунками вона може сягати 10 млн грн.
Привласнили майже 6,2 млн грн з банківського рахунку: викрито банківського керівника та двох посібників (фото)
Під час обшуків поліцейські вилучили у фігурантів ряд речових доказів, що підтверджують їх вину, серед яких зокрема «чорнові» записи та телефони з листуванням, перуки, які використовувала одна з фігуранток для маскування, гроші та ювелірні прикраси, придбані за кошти потерпілих, а також три автомобілі.
Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190, Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо-великих розмірах. Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
Санкція інкримінованої фігурантам статті передбачає до 12 років ув’язнення.
За матеріалами:
Finance.ua
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