У Києві затримали ексдепутатку, яка заробляла на ухилянтах до $100 тисяч на місяць — Finance.ua

У Києві затримали ексдепутатку, яка заробляла на ухилянтах до $100 тисяч на місяць Сьогодні 17:15 — Кримінал

У Києві затримали ексдепутатку, яка заробляла на ухилянтах до $100 тисяч на місяць, kyiv.npu.gov.ua

Служба безпеки України затримала в Києві колишню народну депутатку, яка організувала масштабну схему ухилення від мобілізації і разом зі спільниками щомісяця заробляла на ухилянтах до 100 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«До оборудки причетна колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини», — сказано в повідомленні.

За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила «прибуток» у майже 100 тис. американських доларів.

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Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині.

Також до «схеми» були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованого злочинного угруповання і пропонували своїм клієнтам повний пакет «документів» для ухилення від мобілізації.

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Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.

У результаті комплексних заходів у Києві «на гарячому» затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй «відкат» у розмірі 32 тис. доларів США.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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