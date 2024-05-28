$4 тис. за фіктивний шлюб: ДПСУ викрила схему для ухилянтів — Finance.ua

$4 тис. за фіктивний шлюб: ДПСУ викрила схему для ухилянтів Сьогодні 19:15 — Кримінал

$4 тис. за фіктивний шлюб: ДПСУ викрила схему для ухилянтів, Фото: dpsu.gov.ua

В Одесі жінка організувала незаконну схему заробітку на чоловіках мобілізаційного віку, які прагнуть отримати відстрочку та виїхати за кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Бізнесвумен» пропонувала чоловікам можливість отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон, прикриваючись фіктивними шлюбами з багатодітними панянками та жінками з інвалідністю I чи II групи.

Читайте також У Львівській області чиновник за 30 тисяч доларів «допомагав» ухилянтам втікати з України

Вона підшукувала своїх клієнтів за допомогою оголошень в закритому телеграм-каналі.

«Шлюб за розрахунком» коштував чоловікам від $4 тис., залежно від інвалідності та кількості дітей.

Окрім того, до переліку послуг «свахи» входили поради з перетину кордону, як поводитися та як відповідати на запитання прикордонників.

Читайте також У Нацполіції розповіли, скільки справ завели на ухилянтів і де їх найбільше

30-річна жінка погоріла під час отримання $4 тис. від «нареченого» за знайомство з багатодітною матір'ю та подальшу реєстрацію фіктивного шлюбу.

Правоохоронці затримали організаторку схеми. Наразі їй вручили повідомлення про підозру у вчиненому злочині та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі понад 180 тисяч гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.