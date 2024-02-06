У Нацполіції розповіли, скільки справ завели на ухилянтів і де їх найбільше — Finance.ua

У Нацполіції розповіли, скільки справ завели на ухилянтів і де їх найбільше Вчора 19:30 — Кримінал

У Нацполіції розповіли, скільки справ завели на ухилянтів і де їх найбільше

Правоохоронці відкрили понад 9 тисяч кримінальних справ за фактом ухилення від мобілізації. При цьому найбільше проваджень зареєстровано в Закарпатській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Національної поліції.

За інформацією Нацполіції, правоохоронці відкрили 9 620 справ за статтею про ухилення від мобілізації. Найбільше проваджень у Закарпатській (1053) і Дніпропетровській (934) областях.

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При цьому майже 2,5 тисячі справ розглядаються в судах, а 4,5 тисячі - були закриті.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію , військовий облік і проходження військової служби. Документом пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, серед пропозицій уряд хоче, щоб повістки військовозобов'язаним розсилалися через електронний кабінет призовника. У першій версії Міноборони пропонувало повістки надсилати електронною поштою.

Крім цього комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки має питання про покарання для ухилянтів у новому законопроекті про мобілізацію. Згідно з текстом документу , за неявку особи до ТЦК військкомати зможуть звертатися до суду і вимагати блокування банківських рахунків, заборону на виїзд за кордон і позбавлення водійських прав.

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