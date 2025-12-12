Податкова все частіше перевіряє ФОПів — які суми нараховують
Кількість документальних перевірок ФОПів зростає, як і суми донарахувань. Але є важлива деталь: далеко не всі «нараховані» мільярди підприємці реально сплачують.
Про це повідомляє Опендатабот.
Скільки перевірок провели та як це виглядає у динаміці
За три квартали цього року Податкова здійснила 6 041 документальну перевірку ФОПів. Це на 12% більше, ніж торік, але все ще у 3,8 раза менше, ніж у довоєнному 2021 році.
Донарахування суттєво зросли
За дев’ять місяців 2025 року податківці донарахували підприємцям 5,98 млрд грн — у 2,6 раза більше, ніж торік, та у 25 разів більше, ніж у 2021-му.
Аналітики зазначають: хоча суми до сплати й ростуть, це ще не означає, що підприємці реально зобов’язані їх сплатити — наразі узгодили лише близько 22%, це 1,32 млрд грн. Для порівняння: торік на цьому етапі узгоджували майже половину.
Схожа картина і зі штрафами: з 2,59 млрд грн узгодили лише 15% (396,8 млн грн).
Чому узгоджені суми важливі
Узгоджена сума — це не «бажання Податкової», а реальний обов’язок підприємця заплатити після всіх заперечень, скарг та рішень судів. Спершу фіскали «нараховують усе», але лише проходження всіх процедур визначає, остаточну й обов’язкову до сплати суму.
Читайте також
Де перевіряють найбільше
Найактивніші цього року — податківці у таких регіонах:
- Львівщина — 805 перевірок,
- Київ — 715,
- Харківщина — 559,
- Дніпропетровщина — 518,
- Хмельниччина — 433.
Де нараховують і реально сплачують найбільше
За сумами донарахованих зобов’язань лідирує Черкащина — 1,87 млрд грн, з яких 72% — штрафи. Та узгодили тут лише 1,7% — тобто 31,3 млн грн.
Схожа ситуація на Дніпропетровщині: з 1,5 млрд грн зобов’язань узгоджено всього 3% (46,2 млн грн).
Абсолютний рекорд «реальних» сплат — в Івано-Франківській області: тут підприємці погодили 94% від усіх нарахованих сум — 19,85 млн грн з 21,16 млн грн.
Нагадаємо, Finance.ua із посиланням на юриста повідомляв, що деякі представники бізнесу найбільше ризикують потрапити під податкову перевірку, оскільки вони перебувають під посиленою увагою контролюючого органу.
