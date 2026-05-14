В Китаї показали пілотованого робота-трансформера

Китайська компанія Unitree Robotics у вівторок, 12 травня, представила гігантського пілотованого робота-трансформера.

Про це повідомляє The South China Morning Post.

За даними компанії, він важить 500 кг з пілотом на борту і його початкова ціна становить 3,9 мільйона юанів (573 674 долари США).

Ціна робота-гуманоїда початкового рівня від Unitree, R1, становить близько 6000 доларів США, тоді як спрощена модель від китайського конкурента AgiBot продається приблизно за 14 000 доларів США.

У демонстраційному відео показано, як робот GD01, який перевозить пілота в кабіні, закріпленій на тулубі, ходить, наче людиноподібний робот. Потім він переналаштовує своє шасі, переходячи в режим руху вже на чотирьох ногах.

Unitree минулого року поставила понад 5500 гуманоїдних роботів. За даними дослідницької фірми Omdia, у 2025 році на китайські компанії припадало майже 90% світових продажів гуманоїдів.

Американські фірми, включаючи Tesla, Figure AI та Agility Robotics, поставили близько 150 людиноподібних роботів за цей період.

Гендиректор Tesla Ілон Маск раніше оцінював, що гуманоїдний робот Optimus компанії може зрештою коштувати від 20 000 до 30 000 доларів США.

Китайські людиноподібні роботи значно дешевші за багатьох західних конкурентів.

