Як оформити картку платника податків для дитини за кордоном

Облікова картка платника податків (РНОКПП) необхідна для оформлення документів в Україні, відкритття рахунків та отримання послуг і соціальних виплат. Якщо дитина перебуває за кордоном, оформити РНОКПП для неї можна без особистого приїзду в Україну.
У Державній податковій службі розповіли, як це зробити.

Для реєстрації дитини у Державному реєстрі потрібно подати облікову картку за формою № 1ДР.
Зробити це можна особисто в Україні (якщо один із батьків або законних представників перебуває в країні), через представника за довіреністю, поштою або онлайн — через Електронний кабінет або портал «Дія».
Заяву подає один із батьків або законний представник. До пакета документів входять: свідоцтво про народження дитини, документ, що посвідчує особу одного з батьків, а також підтвердження місця проживання.
Що ще варто врахувати:
  • підпис на заяві має бути засвідчений у встановленому законодавством порядку;
  • якщо документ, що посвідчує особу (або дитини, або одного з батьків), складений іноземною мовою, його необхідно перекласти українською та належним чином засвідчити;
  • у випадках, коли батьки дитини на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, додатково подається довідка про набуття громадянства України.
Після оформлення РНОКПП можуть надіслати за кордон, передати до закордонної дипломатичної установи України або видати довіреній особі в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
