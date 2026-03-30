Обрано найкращу кредитну картку за версією FinAwards 2026
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Під час FinAwards визначили трійку найкращих банків у номінації «Найкраща кредитна картка». За перемогу в цій номінації боролися 18 банків.
Хто у лідерах
Вже вкотре перемогу виборов ПУМБ та його картка «Всеможу Online».
У чому її особливості? Кредитна картка має ліміт до 300 тис. грн без підтвердження доходів та пільговий період до 62 днів. Мінімальний платіж — 2,99% від суми заборгованості.
Відсотки після грейс-періоду складають 44,28% (готівка) та 35,88% (торгові операції), реальна річна ставка — 44,28%.
Щомісячна та разова комісії відсутні.
Перекази кредитних коштів — 3,99%, зняття готівки:
- у власних і сторонніх банкоматах — безкоштовно;
- у касі банку — 2 операції на місяць без комісії, далі — 1,5%.
Поповнення картки — 0 грн. Доступні віртуальна та додаткова картки.
Програма лояльності: кешбек до 500 грн/міс. у 3 категоріях, 100+ партнерів і 100+ пропозицій у «Крамниці кешбеків», персоналізовані кешбеки, кешбек за кордоном і реферальна програма до 300 грн.
Фішка картки — єдиний кредитний ліміт для картки та продуктів «Сплачуйте частинами» / «Гроші в розстрочку», можливість купівлі валюти онлайн без комісії навіть у грейс-період.
Друге місце посів monobank та його «Чорна картка».
Особливості картки:
- це цифрова кредитна картка monobank з лімітом до 200 тис. грн та пільговим періодом до 62 днів за умови повного погашення заборгованості;
- реальна річна процентна ставка — 44,26%. Мінімальний платіж — 4% від заборгованості (мін. 100 грн);
- щомісячна та разова комісії відсутні;
- перекази кредитних коштів — 4%, для окремих платежів юрособам і ФОП — 2% в межах місячного ліміту;
- зняття кредитних коштів — 4%, власних — 0,9%;
- поповнення картки — безкоштовне;
- програма лояльності: кешбек на 2 з 6 категорій щомісяця + партнерський кешбек без обмежень, реферальна програма — 50 грн. Є сервіс «Розстрочка на картку» з комісією 1,9% на місяць;
- фішка картки — повністю цифровий банк з екосистемою сервісів, гейміфікацією та оформленням картки онлайн за кілька хвилин.
Третю позицію посів ПриватБанк та його кредитна картка «Універсальна».
Особливості картки:
- це кредитна картка з лімітом до 500 тис. грн та пільговим періодом до 55 днів;
- грейс-період — 0,00001%, після нього — 42% річних;
- щомісячної та разової комісій немає, мінімальний платіж — 5% від заборгованості (від 100 грн);
- P2P-перекази та поповнення за реквізитами — без комісії, зняття власних коштів — 1%;
- доступні віртуальна і додаткова картки;
- програма лояльності «Привіт» з персональними знижками та кешбеком від партнерів у Приват24;
- є «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» до 300 тис. грн;
Фішка цієї картки — дебетно-кредитна схема, широка екосистема сервісів і доставка картки по Україні та за кордон.
