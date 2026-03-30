Обрано найкращу кредитну картку за версією FinAwards 2026

Head of CreditBiz, CreditBiz Salesdoubler Олександр Бойко вручив нагороду у номінації «Найкраща кредитна картка» Олександрі Чепуріній, директорці департаменту управління цінністю клієнтів ПУМБ

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Під час FinAwards визначили трійку найкращих банків у номінації «Найкраща кредитна картка». За перемогу в цій номінації боролися 18 банків.

Хто у лідерах

ПУМБ та його картка «Всеможу Online». Вже вкотре перемогу виборовта його

У чому її особливості? Кредитна картка має ліміт до 300 тис. грн без підтвердження доходів та пільговий період до 62 днів. Мінімальний платіж — 2,99% від суми заборгованості.

Відсотки після грейс-періоду складають 44,28% (готівка) та 35,88% (торгові операції), реальна річна ставка — 44,28%.

Щомісячна та разова комісії відсутні.

Перекази кредитних коштів — 3,99%, зняття готівки:

у власних і сторонніх банкоматах — безкоштовно;

у касі банку — 2 операції на місяць без комісії, далі — 1,5%.

Поповнення картки — 0 грн. Доступні віртуальна та додаткова картки.

Програма лояльності: кешбек до 500 грн/міс. у 3 категоріях, 100+ партнерів і 100+ пропозицій у «Крамниці кешбеків», персоналізовані кешбеки, кешбек за кордоном і реферальна програма до 300 грн.

Фішка картки — єдиний кредитний ліміт для картки та продуктів «Сплачуйте частинами» / «Гроші в розстрочку», можливість купівлі валюти онлайн без комісії навіть у грейс-період.

monobank та його «Чорна картка». Друге місце посів

Особливості картки:

це цифрова кредитна картка monobank з лімітом до 200 тис. грн та пільговим періодом до 62 днів за умови повного погашення заборгованості;

реальна річна процентна ставка — 44,26%. Мінімальний платіж — 4% від заборгованості (мін. 100 грн);

щомісячна та разова комісії відсутні;

перекази кредитних коштів — 4%, для окремих платежів юрособам і ФОП — 2% в межах місячного ліміту;

зняття кредитних коштів — 4%, власних — 0,9%;

поповнення картки — безкоштовне;

програма лояльності: кешбек на 2 з 6 категорій щомісяця + партнерський кешбек без обмежень, реферальна програма — 50 грн. Є сервіс «Розстрочка на картку» з комісією 1,9% на місяць;

фішка картки — повністю цифровий банк з екосистемою сервісів, гейміфікацією та оформленням картки онлайн за кілька хвилин.

ПриватБанк та його кредитна картка «Універсальна». Третю позицію посів

Особливості картки:

це кредитна картка з лімітом до 500 тис. грн та пільговим періодом до 55 днів;

грейс-період — 0,00001%, після нього — 42% річних;

щомісячної та разової комісій немає, мінімальний платіж — 5% від заборгованості (від 100 грн);

P2P-перекази та поповнення за реквізитами — без комісії, зняття власних коштів — 1%;

доступні віртуальна і додаткова картки;

програма лояльності «Привіт» з персональними знижками та кешбеком від партнерів у Приват24;

є «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» до 300 тис. грн;

Фішка цієї картки — дебетно-кредитна схема, широка екосистема сервісів і доставка картки по Україні та за кордон.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.