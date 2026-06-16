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Порушили ПДР після закінчення терміну дії посвідчення водія, виданого вперше: чи потрібно складати іспити

Особисті фінанси
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Посвідчення водія, яке особа отримує вперше, видається строком на 2 роки
Посвідчення водія, яке особа отримує вперше, видається строком на 2 роки
Повторно складати теоретичний і практичний іспити під час обміну посвідчення водія, виданого вперше, якщо строк його дії вже закінчився, а порушення Правил дорожнього руху були вчинені після завершення дворічного періоду з дня отримання документа не потрібно.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Як діє правило для посвідчення водія, виданого вперше

Під час обміну посвідчення водія, виданого вперше, враховується не лише кількість порушень Правил дорожнього руху, а й період, у який вони були вчинені.
Якщо протягом терміну дії посвідчення водія, виданого вперше, особа вчинила менше трьох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, але не обміняла документ одразу після завершення строку його дії, порушення, вчинені після завершення дворічного періоду, не враховуються під час визначення необхідності повторного складання іспитів.
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Тобто значення мають лише правопорушення, вчинені протягом двох років із дня отримання виданого вперше посвідчення водія.

У яких випадках необхідно складати іспити

Складати теоретичний та практичний іспити необхідно у випадку, якщо протягом двох років після дати виданого вперше посвідчення водія було вчинено три і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Порушення після завершення дворічного строку не враховуються

Якщо водій допустив порушення Правил дорожнього руху вже після завершення терміну дії виданого вперше посвідчення водія, це не впливає на порядок його обміну та не є підставою для складання іспитів.
Посвідчення водія, яке особа отримує вперше, видається строком на 2 роки. Після завершення цього строку документ підлягає обміну на посвідчення водія строком дії 30 років.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в разі втрати посвідчення водія відбувається його відновлення, а не повторне отримання. Це означає, що повторно проходити навчання та складати теоретичний і практичний іспити не потрібно. Після звернення до сервісного центру МВС адміністратори перевіряють дані водія в Єдиному державному реєстрі. Якщо інформація підтверджується, оформлюється нове посвідчення із збереженням усіх відкритих категорій.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водія
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