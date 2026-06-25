Укрзалізниця анонсувала відновлення руху міської електрички (дата) Сьогодні 09:34 — Особисті фінанси

Укрзалізниця анонсувала відновлення руху міської електрички (дата)

Міська електричка Kyiv City Express повертає повне кільце. Ремонт тривалістю майже два місяці завершено.

Про це пише Укрзалізниця

З 28 червня повне залізничне кільце навколо столиці буде відновлено, міст між станціями Почайна та Райдужний відкритий для руху за своїм графіком.

Що відновили

На мосту оновлено несучі конструкції, додано нові елементи колій та антикорозійний захист, що продовжить термін його служби та підвищить безпеку руху поїздів.

Розклад

Розклад на офіційному сайті https://kyivcityexpress.uz.gov.ua Розклад на офіційному сайті

Раніше Укрзалізниця призначила додаткові рейси до Закарпаття та Карпат.

Також Укрзалізниця вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах. Кондиціонерами вже обладнані регіональні електропоїзди, які курсують на добре знайомому маршруті Рівне — Львів — Рівне, а також на новому маршруті Київ — Хмельницький — Київ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.