Ryanair згортає свою програму лояльності Prime

Ірландський лоукостер Ryanair ухвалив рішення закрити свою програму лояльності Prime менш ніж через рік після її запуску в березні 2025 року.

Про це пише The Independent

Найбільший бюджетний перевізник Європи припинив програму на тлі того, як її учасники отримали знижки на авіаквитки понад 6 мільйонів євро всього за вісім місяців її дії — і це більше, ніж вони заплатили за членство.

В авіакомпанії заявили, що їх не влаштували результати «випробувального періоду» програми, оскільки дохід від підписки «не виправдовує часу і зусиль, витрачених на запуск щомісячного розпродажу ексклюзивних місць Prime».

«Протягом багатьох років клієнти просили про програму лояльності для учасників Ryanair, тому ми провели тестування програми Prime протягом останніх 8 місяців. На сьогоднішній день ми зареєстрували понад 55 тисяч учасників Prime, що принесло понад 4,4 млн євро у вигляді абонентської плати. Однак наші учасники Prime отримали понад 6 млн євро знижок на тарифи, тож цей пробний період обійшовся дорожче, ніж приніс», — констатувала директорка з маркетингу Ryanair Дара Бреді.

Річна підписка вартістю 79 євро містила в собі безкоштовне бронювання місць, безкоштовну туристичну страховку і доступ до 12 щорічних (по одному на місяць) ексклюзивних розпродажів місць для учасників.

