OpenAI допоможуть ОАЕ побудувати велетенський дата-центр — Finance.ua

OpenAI допоможуть ОАЕ побудувати велетенський дата-центр Сьогодні 23:01 — Світ

OpenAI допоможуть ОАЕ побудувати велетенський дата-центр

OpenAI планує допомогти у створенні нового потужного центру обробки даних в ОАЕ, який з часом може стати одним з найбільших у світі, і значним розширенням глобальних амбіцій компанії у сфері ШІ-інфраструктури.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Очікується, що розробник ChatGPT стане одним з основних інвесторів у нещодавно анонсований кампусу 5-гігаватного дата-центру в Абу-Дабі. Участь OpenAI ще не остаточно вирішена, але офіційне оголошення може з’явитися в найближчому майбутньому.

Американський техногігант Oracle Corp. також бере участь у проєкті і допоможе розробити принаймні частину першої фази кампусу в Абу-Дабі.

Після завершення будівництва об’єкт займатиме 10 квадратних миль і використовуватиме приблизно стільки ж енергії, скільки п’ять ядерних реакторів.

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Не всі 5 гігават дістануться OpenAI, а скоріше будуть розподілені між кількома компаніями.

MGX, інвестиційна компанія Абу-Дабі, також розглядає можливість участі в проєкті центру обробки даних разом з OpenAI і G42. Інші американські партнери також можуть долучитися до проекту.

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