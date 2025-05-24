OpenAI допоможуть ОАЕ побудувати велетенський дата-центр — Finance.ua
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OpenAI допоможуть ОАЕ побудувати велетенський дата-центр

Світ
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OpenAI допоможуть ОАЕ побудувати велетенський дата-центр
OpenAI допоможуть ОАЕ побудувати велетенський дата-центр
OpenAI планує допомогти у створенні нового потужного центру обробки даних в ОАЕ, який з часом може стати одним з найбільших у світі, і значним розширенням глобальних амбіцій компанії у сфері ШІ-інфраструктури.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Очікується, що розробник ChatGPT стане одним з основних інвесторів у нещодавно анонсований кампусу 5-гігаватного дата-центру в Абу-Дабі. Участь OpenAI ще не остаточно вирішена, але офіційне оголошення може з’явитися в найближчому майбутньому.
Американський техногігант Oracle Corp. також бере участь у проєкті і допоможе розробити принаймні частину першої фази кампусу в Абу-Дабі.
Після завершення будівництва об’єкт займатиме 10 квадратних миль і використовуватиме приблизно стільки ж енергії, скільки п’ять ядерних реакторів.
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Не всі 5 гігават дістануться OpenAI, а скоріше будуть розподілені між кількома компаніями.
MGX, інвестиційна компанія Абу-Дабі, також розглядає можливість участі в проєкті центру обробки даних разом з OpenAI і G42. Інші американські партнери також можуть долучитися до проекту.
За матеріалами:
Економічна Правда
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