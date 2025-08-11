Як купити квартиру в Іспанії: нюанси, про які варто знати — Finance.ua

Як купити квартиру в Іспанії: нюанси, про які варто знати Сьогодні 20:38 — Нерухомість

Як купити квартиру в Іспанії: нюанси, про які варто знати

Іспанія не встановлює обмежень для іноземців, зокрема громадян України, щодо придбання житла. Процес покупки структурований, але потребує уважності до деталей, щоб уникнути ризиків, таких як шахрайство чи проблеми з «окупасами». Розповідаємо про ключові етапи, витрати та особливості, які допоможуть українцям успішно купити квартиру в Іспанії.

Право українців на купівлю нерухомості в Іспанії

Українські громадяни можуть вільно купувати квартири, будинки, комерційні приміщення та земельні ділянки в Іспанії. Законодавство 2025 року не встановлює жодних обмежень для іноземців, тож процес для українців ідентичний до умов для громадян ЄС.

Для старту достатньо закордонного паспорта та отримання NIE — ідентифікаційного номера іноземця.

Якщо ви плануєте купувати житло в кредит, знадобляться документи про підтвердження доходу, наголошують фахівці АН « Маяк ». Іспанські банки зазвичай фінансують 60−70% вартості об’єкта, решту (30−40%) потрібно внести власними коштами.

Покрокова процедура купівлі нерухомості в Іспанії

Процес придбання досить прозорий і складається з кількох основних етапів.

Вибір і перевірка об’єкта

Можна оглядати житло онлайн або особисто. Дистанційний формат економить час, але ризик натрапити на недобросовісних продавців або приховані проблеми зростає.

Зокрема, в Іспанії існує феномен людей, які самовільно займають житло — їх називають окупаси. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців. Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості. Детальніше про це можна почитати тут.

Перевірка юридичної чистоти

Важливо переконатися, що майно не під арештом, не є заставою, не має боргів з комуналки чи податків.

Оформлення NIE

NIE (Número de Identidad de Extranjero) можна отримати в Іспанії або Україні. Видача займає близько двох тижнів, заявник повинен перебувати в країні легально.

Відкриття банківського рахунку

Потрібні паспорт, NIE та довідка про доходи. Рахунок відкривається безкоштовно, сплачується лише обслуговування. Іпотеку нерезидентам дають на 5−30 років під 4−5% річних.

Договори і завдаток

Перед остаточною купівлею підписується Contrato de arras — попередній договір із завдатком у 10% від вартості. Також можливий договір бронювання з внеском 1−1,5%.

Остаточний договір (Escritura Publica) підписується у нотаріуса, за потреби — з перекладачем. Після розрахунку ключі передаються покупцю, нотаріус надсилає угоду до Реєстру власності. Оформлення триває 2−6 тижнів.

Додаткові витрати

Вартість квартири — лише частина бюджету. Супутні витрати можуть становити 8−13% від ціни об’єкта:

юридичні послуги: 1 000−2 500 євро;

комісія рієлтора: близько 3% (часто платить продавець);

переклад: 200−500 євро;

нотаріус і реєстрація: 600−1 200 євро;

податок на передачу майна (ITP) — 6−10% або ПДВ 10% для новобудов;

щомісячне утримання: 80−150 євро;

податок на нерухомість (IBI): 200−600 євро на рік.

Переваги купівлі квартири в Іспанії для українців:

Простота та мінімум бюрократії — лише паспорт і NIE. Відсутність обмежень — можна купувати житло будь-якого типу. Можливість іпотеки — навіть для нерезидентів.

Недоліки, про які важливо знати:

Ризик окупасів при відсутності особистої перевірки житла. Щорічні витрати навіть при відсутності проживання. Ускладнена процедура здачі в оренду — потрібна туристична ліцензія, податки та страхування.

Прибутковість

«На перший погляд це може видатись дивним, проте найбільш дохідним є житло, розташоване далеко не в найпопулярніших регіонах країни», — каже Грушецький.

Наприклад, квартира за 100 000 євро з орендним доходом 8 000 євро на рік дає 8% річних, тоді як дорога вілла за 200 000 євро з доходом 12 000 євро — лише 6%.

