Ціни на готелі в Іспанії зросли на 50% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на готелі в Іспанії зросли на 50%

Особисті фінанси
71
Ціни на готелі в Іспанії зросли на 50%
Ціни на готелі в Іспанії зросли на 50%
Нові дані показують, що середня ціна номера в травні коштувала майже на 50% дорожче, ніж у 2019 році. Дані свідчать про різке зростання, яке відчули на собі як багато відпочивальників, так і мешканців.
Про це повідомляє theolivepress.
Читайте також
Тенденція демонструє стабільне зростання з 2017 року, перерване лише різким падінням у 2020 році через обмеження на подорожі, пов’язані з COVID-19.
Відтоді ціни різко зросли, а останнє підвищення на 7% додалося до стрибка на 46% з 2019 року.
Нагадаємо, Євростат повідомляє про 70% зростання кількості відвідувачів Іспанії з 2021 року, і ця тенденція продовжує набирати обертів.
Читайте також
Експерти вважають, що зростання цін зумовлене поєднанням кількох факторів:
  • обмежене будівництво нових готелів,
  • та нещодавні обмеження на оголошення Airbnb в рамках урядових заходів щодо вирішення дефіциту житла обмежили пропозицію, що призвело до зростання цін.
Тим часом у таких регіонах, як Балеарські острови, де туризм становить майже половину економіки, згідно з дослідженнями Європейського парламенту, житло стає дедалі недоступнішим.
Читайте також
Іспанія вже на шляху до того, щоб знову перевершити минулорічні показники туризму та прийняти понад 100 мільйонів туристів у 2025 році.
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали, орендарі в Іспанії отримали нові гарантії. Закон щодо нових правил оренди в Іспанії офіційно опублікований і набирає чинності 1 червня 2025 року.
Усі нові договори та пролонгації (навіть підписані раніше) автоматично продовжуються на 1 рік до максимум 3 років, якщо власник не надасть обґрунтовану письмову відмову за 4 місяці до кінця строку.
Орендар має право залишитися в квартирі за умови своєчасної оплати й догляду за майном, навіть якщо власник не хоче продовжувати договір.

Страхування для виїзду за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems