Ціни на готелі в Іспанії зросли на 50% — Finance.ua

Ціни на готелі в Іспанії зросли на 50% Сьогодні 17:31 — Особисті фінанси

Ціни на готелі в Іспанії зросли на 50%

Нові дані показують, що середня ціна номера в травні коштувала майже на 50% дорожче, ніж у 2019 році. Дані свідчать про різке зростання, яке відчули на собі як багато відпочивальників, так і мешканців.

Про це повідомляє theolivepress.

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Тенденція демонструє стабільне зростання з 2017 року, перерване лише різким падінням у 2020 році через обмеження на подорожі, пов’язані з COVID-19.

Відтоді ціни різко зросли, а останнє підвищення на 7% додалося до стрибка на 46% з 2019 року.

Нагадаємо, Євростат повідомляє про 70% зростання кількості відвідувачів Іспанії з 2021 року, і ця тенденція продовжує набирати обертів.

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Експерти вважають, що зростання цін зумовлене поєднанням кількох факторів:

обмежене будівництво нових готелів,

та нещодавні обмеження на оголошення Airbnb в рамках урядових заходів щодо вирішення дефіциту житла обмежили пропозицію, що призвело до зростання цін.

Тим часом у таких регіонах, як Балеарські острови, де туризм становить майже половину економіки, згідно з дослідженнями Європейського парламенту, житло стає дедалі недоступнішим.

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Іспанія вже на шляху до того, щоб знову перевершити минулорічні показники туризму та прийняти понад 100 мільйонів туристів у 2025 році.

Раніше ми писали , орендарі в Іспанії отримали нові гарантії. Закон щодо нових правил оренди в Іспанії офіційно опублікований і набирає чинності 1 червня 2025 року.

Усі нові договори та пролонгації (навіть підписані раніше) автоматично продовжуються на 1 рік до максимум 3 років, якщо власник не надасть обґрунтовану письмову відмову за 4 місяці до кінця строку.

Орендар має право залишитися в квартирі за умови своєчасної оплати й догляду за майном, навіть якщо власник не хоче продовжувати договір.

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