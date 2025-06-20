Ціни на готелі в Іспанії зросли на 50% — Finance.ua

Ціни на готелі в Іспанії зросли на 50%
Нові дані показують, що середня ціна номера в травні коштувала майже на 50% дорожче, ніж у 2019 році. Дані свідчать про різке зростання, яке відчули на собі як багато відпочивальників, так і мешканців.
Про це повідомляє theolivepress.
Тенденція демонструє стабільне зростання з 2017 року, перерване лише різким падінням у 2020 році через обмеження на подорожі, пов’язані з COVID-19.
Відтоді ціни різко зросли, а останнє підвищення на 7% додалося до стрибка на 46% з 2019 року.
Нагадаємо, Євростат повідомляє про 70% зростання кількості відвідувачів Іспанії з 2021 року, і ця тенденція продовжує набирати обертів.
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Експерти вважають, що зростання цін зумовлене поєднанням кількох факторів:
- обмежене будівництво нових готелів,
- та нещодавні обмеження на оголошення Airbnb в рамках урядових заходів щодо вирішення дефіциту житла обмежили пропозицію, що призвело до зростання цін.
Тим часом у таких регіонах, як Балеарські острови, де туризм становить майже половину економіки, згідно з дослідженнями Європейського парламенту, житло стає дедалі недоступнішим.
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Усі нові договори та пролонгації (навіть підписані раніше) автоматично продовжуються на 1 рік до максимум 3 років, якщо власник не надасть обґрунтовану письмову відмову за 4 місяці до кінця строку.
Орендар має право залишитися в квартирі за умови своєчасної оплати й догляду за майном, навіть якщо власник не хоче продовжувати договір.
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