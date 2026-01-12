Польща може обмежити працевлаштування українців Сьогодні 19:36

Польський уряд готує зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України, які можуть суттєво вплинути як на українців, що працюють у Польщі, так і на сам ринок праці.

Запропонований законопроєкт уже викликав критику з боку роботодавців, адже йдеться про правила працевлаштування майже мільйона українців та ризики для бізнесу.

Про це пише inpoland.

Питання нових правил є особливо актуальним напередодні 5 березня, коли громадяни України, які проживають у Польщі на підставі тимчасового захисту, втратять частину спеціальних прав, наданих раніше.

Деталі

29 грудня 2025 року на сайті Центру урядового законодавства було оприлюднено законопроєкт № UD345. Документ передбачає поступове скасування окремих положень спеціального закону про допомогу громадянам України. Запропоновані зміни суттєво змінюють умови функціонування польського ринку праці та правила працевлаштування іноземців.

Водночас представницькі організації роботодавців не були залучені до публічних консультацій.

Позиція роботодавців і порушення соціального діалогу

Експертка з питань зайнятості Konfederacja Lewiatan Надія Вінярська наголошує, що відсутність соціальних партнерів у законодавчому процесі порушує принципи соціального діалогу та належної законодавчої практики. За її словами, особливо проблематично, що проєкт стосується актів, важливих для законності працевлаштування іноземців і стабільності ринку праці.

Обмеження спрощеної процедури працевлаштування

Однією з найбільш суперечливих змін є обмеження спрощеної процедури доручення роботи громадянам України. Законопроєкт передбачає, що працевлаштування на підставі повідомлення буде доступне лише для осіб, які користуються тимчасовим захистом.

Ризики для бізнесу та організаційний хаос

За оцінкою експертів, такі зміни можуть призвести до організаційних проблем у компаніях. Роботодавцям доведеться перевіряти правовий статус кожного іноземного працівника, що підвищує ризик помилок під час легалізації працевлаштування.

Спрощена процедура досі була одним із найефективніших інструментів підтримки роботодавців, особливо в галузях із гострою нестачею кадрів.

Замороження адміністративних проваджень до 2027 року

Законопроєкт також передбачає збереження зупинення строків в адміністративних провадженнях щодо іноземців до 4 березня 2027 року. За словами Вінярської, це не спрощує систему, а фактично блокує розгляд справ, позбавляє іноземців реального правового захисту та створює ризики для роботодавців.

Наразі процедура легалізації проживання триває в середньому понад рік, а правовий статус іноземців у цей період залишається невизначеним.

Чого вимагають роботодавці

Konfederacja Lewiatan закликає припинити зупинення адміністративних проваджень та зберегти можливість працевлаштування громадян України за процедурою повідомлення незалежно від підстав проживання.

У разі збереження запропонованих обмежень організація наполягає на їх відтермінуванні щонайменше до березня 2027 року, щоб запровадити перехідні положення та уникнути дестабілізації ринку праці.

Раніше ми повідомляли, що ринок праці в Польщі продовжує змінюватися під впливом демографічних тенденцій, міграції та автоматизації. Ось які 15 професій будуть затребувані у 2026 році.

