ЄС створив перелік «безпечних країн»: що змінюється

10 лютого Європейський парламент ухвалив поправки до правил, що регулюють процедуру надання притулку в ЄС. Метою є забезпечення швидшого розгляду заяв про надання притулку.

408 депутатів Європарламенту проголосували за створення списку безпечних країн походження ЄС, 184 — проти, а 60 — утрималися, пише inpoland.net.pl

Кого стосуватимуться зміни

Нові правила торкнуться насамперед громадян Бангладеш, Колумбії, Єгипту, Косово, Індії, Марокко та Тунісу.

Згідно з новими правилами, заявники повинні будуть довести, що це положення «не повинно застосовуватися до них через обґрунтовані побоювання переслідування або ризик серйозної шкоди у разі повернення до країни походження».

Також було схвалено угоду про застосування концепції безпечної третьої країни. 396 політиків проголосували «за», 226 — «проти», а 30 — утрималися.

Безпечні країни

Безпечними країнами також вважатимуть країни-кандидати на вступ до ЄС. Винятки будуть зроблені для певних ситуацій, таких як масове насильство, пов’язане зі збройним конфліктом, коли рівень заяв про надання притулку серед їхніх громадян по всьому ЄС перевищує 20%, або коли країна зазнала економічних санкцій за дії, що порушують основні права та свободи.

Що будуть робити

Європейська комісія стежитиме за ситуацією в країнах зі списку та країнах-кандидатах і реагуватиме, якщо обставини зміняться. Країну можуть тимчасово визнати небезпечною або назавжди виключити зі списку.

Зокрема держави-члени на національних рівнях зможуть визначати додаткові безпечні країни походження.

Застосування концепції безпечної третьої країни також застосовуватиметься до тих осіб, які відповідають одній із трьох умов:

існує зв’язок між заявником та третьою країною (наприклад, наявність членів сім’ї в цій країні, попереднє місце проживання заявника або мовні, культурні чи подібні зв’язки);

заявник проїхав через третю країну дорогою до ЄС і міг би звернутися за притулком там,

існує угода (домовленість) з третьою країною.

Цей виняток не поширюється на неповнолітніх без супроводу.

Думка експерта

Лена Дюпон, депутат Європарламенту, заявила, що концепція безпечних третіх країн «дозволяє швидше та ефективніше відхиляти необґрунтовані заяви про надання притулку.

