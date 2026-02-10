Вступ України в ЄС до 2027 року: Євросоюз розробив план з 5 кроків Сьогодні 12:03

Україна може прискорено вступити у ЄС, www.politico.eu

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні часткового членства вже в 2027 році. План ЄС передбачає п’ять кроків.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських посадовців і дипломатів.

Що передбачає новий підхід

Попередня концепція, яку в ЄС неофіційно називають «зворотним розширенням», передбачає інший порядок інтеграції: країна отримує місце за столом переговорів і поступово набуває прав та зобов’язань у міру виконання критеріїв членства.

Такий підхід розглядають як спосіб політично закріпити європейський курс України на тлі війни та знизити ризик затягування процесу вступу.

Європейські посадовці вважають, що пришвидшення процесу необхідне з огляду на війну та ризики зовнішнього впливу. За їхніми словами, політичне рішення про майбутнє членство має продемонструвати підтримку Україні та зберегти її інтеграційну мотивацію.

Читайте також Мерц назвав нереалістичним вступ України до ЄС у 2027 році

Водночас у Євросоюзі наголошують, що вимоги до реформ не будуть пом’якшені. Київ має завершити трансформацію державних інститутів, судової системи та політичної сфери.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв , що Україна планує бути технічно готовою до вступу у 2027 році та розглядає членство в ЄС як елемент довгострокових гарантій безпеки.

Які сценарії розглядають у Брюсселі

За даними джерел, у ЄС обговорюють кілька можливих кроків:

1. Прискорення підготовки України до переговорних кластерів.

Він передбачає неформальні рекомендації європейців у переговорах щодо «кластерів» — юридичних кроків на шляху до членства. Блок уже надав Києву детальну інформацію щодо трьох із шести кластерів переговорів. На неформальній зустрічі міністрів європейських справ на Кіпрі в березні ЄС хоче надати українській делегації детальну інформацію про інші кластери, щоб можна було розпочати роботу й над ними.

Проте жодних поступок у реформах не буде, наголошують європейські дипломати.

2. Запровадження моделі часткового членства з поступовим розширенням прав.

Ідея «зворотного розширення» дозволить країнам приєднатися до блоку, а вже потім проводити необхідні реформи, отримуючи взамін більше прав та обов’язків.

Німеччина виступає проти ідеї створення кількох рівнів членства в ЄС, побоюючись, що країни, які приєднаються до блоку раніше, ніж будуть готові, не виконають своїх обіцянок. Втім спільний тиск Франції, Польщі та Італії може змусити німецький уряд змінити позицію.

3. Очікування політичних змін в Угорщині після виборів.

Будь-яке рішення щодо розширення блоку передбачає згоду всіх 27 держав-членів, зокрема й Угорщини. Деякі чиновники в ЄС очікують програшу Орбана на парламентських виборах у квітні, водночас шукаючи політичні механізми для подолання блокування рішень у разі програшу головного конкурента нинішнього прем’єра — Петера Мадяра.

4. Можливе політичне посередництво США для зняття блокування.

Хоча позиція Орбана щодо вступу України до ЄС здається непохитною, є одна людина, яка, на думку європейських лідерів, може змінити його думку, — Дональд Трамп.

Оскільки мирний план щодо завершення війни передбачає вступ України до ЄС уже до 2027 року, є надія, що Трамп «дотисне» Будапешт для завершення угоди.

5. Застосування процедури за статтею 7 Договору ЄС, яка може призвести до обмеження права голосу Угорщини.

Якщо попередні варіанти не спрацюють, Євросоюз може повернутися до розгляду статті 7 проти Угорщини через порушення нею спільних цінностей. Вона передбачає позбавлення країни права впливати на ключові рішення, включно з правом блокувати вступ нових держав до ЄС.

Єврокомісія вже надала Україні рекомендації щодо частини переговорних напрямів і планує розширити консультації найближчим часом. У Брюсселі підкреслюють, що процес має поєднати швидкість ухвалення політичних рішень із повним виконанням критеріїв членства.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.