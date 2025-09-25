0 800 307 555
У липні українці оформили іпотек на 1,6 млрд грн: деталі за регіонами

Кредит&Депозит
37
У липні 2025 року банки України видали 871 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн.
Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування.
Найбільша частка припала на первинний ринок — 508 кредитів на 961,5 млн грн. Із них 143 договори на суму 275,6 млн грн були укладені під заставу майнових прав на майбутнє житло. На вторинному ринку видали 363 кредити на 646,7 млн грн.
Середньозважена ефективна ставка становила 8,05% річних на первинному ринку та 9,15% - на вторинному.
Інфографіка: НБУ
Якість портфеля залишається стабільною: частка непрацюючих кредитів тримається на рівні 15%.

Регіональні лідери

Найбільше іпотек у липні видали:
  • у Київській області — 326 договорів на 623,2 млн грн (38,8% від загального обсягу);
  • у місті Києві — 128 договорів на 277,8 млн грн;
  • у Львівській області — 62 договори на 124,3 млн грн;
  • у Вінницькій області — 48 договорів на 82,3 млн грн;
  • в Івано-Франківській області — 46 договорів на 76,1 млн грн.
Нагадаємо, мобілізовані військовослужбовці ЗСУ восени зможуть отримувати пільгову іпотеку під 3%. Раніше це стосувалося лише контрактників ЗСУ. У вересні-жовтні в компанії очікують ухвалення змін до постанови КМУ № 856, яка регулює умови програми «єОселя». Серед ключових новацій — додавання до пільгових категорій мобілізованих військовослужбовців ЗСУ. Також буде введено обмеження за площею житла: 52,5 кв. м для 1−2 осіб +21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї (максимально — 115,5 кв. м для квартири та 125,5 кв. м для будинку.
Державну іпотечну програму «єОселя» хочуть розширити для молодих сімей з дітьми, запропонувавши зниження ставок. Розширена «єОселя» має запрацювати вже в кінці 2025 року-на початку 2026 року. Це буде лізинговий продукт для молодих сімей з меншим першим внеском та нижчими ставками. Ці ставки згодом має затвердити Кабінет Міністрів. З кожною дитиною ставка буде зменшуватись.
📢 Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін».
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
